Ernesto Laguardia sufre accidente automovilístico y pide ayuda en redes

El actor mexicano Ernesto Laguardia encendió las alarmas entre sus seguidores luego de compartir un mensaje en redes sociales para solicitar debido a un accidente automovilístico que protagonizó en las calles de la Ciudad de México. ¿Cuál es su estado de salud y cuál fue el llamado que hizo? Aquí te lo contamos.

En una inesperada publicación desde Instagram, el histrión que ha participado en historias como “Quinceañera” y “Amores con trampa” compartió detalles sobre el incidente: “Me chocaron por atrás, el chofer venía manejando, nada más que la camioneta no trae seguro”, indicó.

Visiblemente molesto, el famoso de 65 años denunció la falta de apoyo por parte de las autoridades de la zona, así como el servicio de 911. Y es que de acuerdo con su relato, no recibió su auxilio a pesar de haberlo solicitado en repetidas ocasiones.

“Muy decepcionado del tal 911 de la CDMX que es una burla, de las patrullas mucho más. Llevo aquí más de 9 horas esperando una patrulla, han pasado seis. Ninguna se ha querido parar, una casi me atropella (…) He llamado al 911 pues en más de 11 ocasiones. Me cuelgan, ‘ya sabemos de su caso’, me cuelgan“, sentenció.

Si bien no fue especifico sobre los daños materiales que dicho percance trajo consigo, Ernesto Laguardia confesó que quienes lo chocaron presentaron una actitud agresiva y no se mostraron abiertos al dialogo o cooperación.

“Las personas están muy necias, muy agresivas, no quieren pagar (…) pues uno paga su seguro, uno trae su seguro como dicta la ley, pero no sirve de mucho“, dijo para finalizar el video colocado en su Instagram.

En respuesta, sus seguidores más fieles reaccionaron con mensajes de apoyo y buenos deseos: “Ojalá logres salir de ese mal momento Ernesto”, “Que bien que están bien tú y tus hijos es mejor retírense y no exponerse, cuida a tu familia”, “Afortunadamente estás bien, pero no es justo que ninguna patrulla ni el 911 te de la atención” y “Que lastima de servicio, ojalá le paguen y que se hagan responsables”, son algunos de ellos.

