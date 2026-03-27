¿Emiliano Aguilar podría ser el próximo habitante de LCDLF México? Esto respondió la productora

La expectativa por conocer a los participantes de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) está en su punto más álgido, y uno de los nombres que más ha sonado en redes sociales es el de Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar.

Ante la creciente ola de especulaciones, la productora del reality, Rosa María Noguerón, dio una respuesta que, si bien no confirma nada, abrió la puerta a la posibilidad de una manera que nadie veía venir.

En una reciente entrevista con el reportero Eden Dorantes, Noguerón fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de que Aguilar forme parte de la nueva edición del programa.

Lejos de descartar la opción, la productora respondió con una frase que encendió las alarmas entre los seguidores del formato: “Sería muy interesante, creo que hay muchos nombres sobre la mesa. Ustedes dígannos nombres y yo los busco”.

Con esta declaración, Noguerón dejó claro que el proceso de selección aún está en una fase abierta y que la producción está atenta al interés del público.

La cuenta regresiva para definir al elenco

Más allá del nombre de Emiliano Aguilar, Rosa María Noguerón detalló en la misma entrevista los plazos que maneja la producción para cerrar la lista de participantes. Con un cronómetro en marcha, la productora advirtió que la definición del elenco está a la vuelta de la esquina.

“Estamos a prácticamente mes y medio de empezar a conocer a las figuras que van a estar esta temporada en La casa de los famosos”, señaló Noguerón.

La también directora admitió que uno de los mayores desafíos es, precisamente, convencer a las celebridades de aceptar el reto. “No saben cuántas veces hemos tocado a la puerta de los famosos para convencerlos, porque sí entendemos que a veces es un riesgo”, explicó.

La productora también detalló que están tratando que los participantes “encajen”: “Tenemos muchos nombres que se están barajando porque, como ustedes saben, tenemos que ver cómo empatan esas personalidades entre sí. No siempre todos combinan y lo que queremos es que el ambiente dentro de la casa sea óptimo para que todos fluyan, disfruten, saquen lo mejor de cada uno”.

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