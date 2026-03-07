Emiliano Aguilar estalla contra su padre: “Ya no digas mi nombre”

El distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano no tiene fecha de caducidad, así lo aseguró el rapero mexicano en su más reciente ola de declaraciones en redes sociales. Estas se vieron desencadenadas por el mensaje que su progenitor lanzó en uno de sus conciertos, afirmando que le desea lo mejor a pesar de sus diferencias.

Tal y como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el artista de 33 años tomó su cuenta de Instagram como plataforma para dejar clara su postura ante la petición que el exponente del regional mexicano hizo en una de sus presentaciones: el bienestar de su primogénito.

“Apá, este mensaje es para ti. Ya deja de hablar de mí, por favor, ya deja de decir que no soy el alcahuete de nadie en tus conciertos, de que recen por mí, de que esto“, se escucha decir al famoso en el video compartido desde su perfil.

Emiliano Aguilar continuó su mensaje refutando uno de los puntos mencionados por su padre: “Apá, ya, por favor, si no eres alcahuete de nadie, entonces, ¿por qué estás ayudando a Ángela con todo su cag*dero?”, cuestionó.

Visiblemente molesto, el hijo de Carmen Treviño, primera esposa de Pepe Aguilar, solicitó no ser mencionado o sumado a una narrativa de la que no le interesa formar parte.

“Por favor, apá, ya no digas mi nombre y yo no me meto con nadie y se meten conmigo. Ya vi la entrevista, ya vi lo que dijiste en el concierto. Apá, ya, ya estuvo. Me he estado relajando de todas esas cosas que he dicho, por favor, ya párale, te lo digo“, sentenció el influencer.

El comunicado de Emiliano Aguilar atiende a los comentarios lanzados por su padre durante un concierto reciente. Si bien el intérprete no mencionó el nombre del exponente del género urbano, los detalles que compartió no tardaron en volcar la atención hacia su hijo mayor.

“Yo tengo un hijo ahorita pasando por problemas serios, un hijo grande, y les pido a todos ustedes una oración para este canijo. Así es la vida, de repente uno hace lo que puede hacer“, mencionó frente a las personas que asistieron a su show.

Previo a esta mención en su show, Pepe Aguilar concedió una entrevista a la periodista Tony Dandrades, quien lo cuestionó de forma directa sobre la posibilidad de una reconciliación con su primogénito.

Al respecto, dijo: “Es mi hijo, yo siempre voy a desearles a mis hijos lo mejor de la vida. Si lo mejor de la vida es para él reconciliarse conmigo, so be it, como dicen acá. Pero siempre le voy a desear lo mejor; yo no tengo problemas con él“.

