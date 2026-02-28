Emiliano Aguilar sale en defensa de Cazzu tras polémica por canción de Rauw Alejandro

Siempre dispuesto a compartir su opinión, Emiliano Aguilar se pronunció en redes sociales sobre la polémica que se derivó de un verso en el tema “Rosita” de Rauw Alejandro que hace mención de su cuñado, Christian Nodal.

En un inesperado post en Instagram, el rapero respondió a quienes lo cuestionaron sobre su postura ante el intercambio de mensajes protagonizado por el exponente de regional mexicano y la argentina Cazzu, quien criticó de forma contundente a los interpretes involucrados en la creación de la canción en cuestión.

“Aquí puro Cazzu, mis carnales, y hazle así, ¿no? Puro Cazzu a la v*rga. Pese a quien le pese, a ching*r a su madre a todos, aquí andamos“, se le escucha decir al hijo mayor de Pepe Aguilar mientras reproduce uno de los temas de la denominada ‘Jefa’.

Con estas palabras, Emiliano Aguilar no solo deja claro su respaldo a la artista de 32 años, también deja entrever que su distanciamiento con su familia paterna se mantiene vigente y sin planes de mejora.

Su actividad en redes sociales no pasó desapercibida para el público que comparte con la argentina Cazzu. Por lo que, en respuesta a su declaración, se suscitaron mensajes y felicitaciones por su apoyo a pesar de llevar el apellido Aguilar.

“Por supuesto, es la Jefa. Eres el mejor Aguilar, por eso siempre tendrás gente que te apoye. Vamos Emiliano, que vas a llegar bien lejos“, escribió un usuario. Mientras tanto, alguien más apuntó: “Genioooo, apoyando a la Jefa. Se merecen una colaboración“.

La polémica por “Rosita”, el tema de Rauw Alejandro que menciona a Christian Nodal

“Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal“, es la frase que generó debate en redes sociales por hacer mención del tórrido romance del exponente de regional mexicano junto a Ángela Aguilar tras su controversial separación de la rapera.

Por su parte, Cazzu no hizo esperar a los usuarios de plataformas digitales por una reacción, ya que solo unas horas después del lanzamiento, dejó de seguir en Instagram a Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy, autores del tema, y colocó la línea: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía” desde su perfil.

Sería la mención indirecta de Rauw Alejandro ante el revuelo de su tema lo que terminó por acabar con la paciencia de la ex pareja de Nodal. En un post de Substack lanzó una reflexión sobre la “camaradería masculina” que se vive en la escena urbana, aunque esta atente con la mujer.

“Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, cuestionó en su momento.

Christian Nodal, quien hasta ese entonces se había mantenido al margen de la controversia, contestó a su ex pareja con un mensaje compartido desde su canal de difusión en Instagram. En él criticó haber involucrado a su hija en una polémica que no cree necesaria.

“Dramón por una línea donde dice que alguien se enamora rápido y se casa ‘a lo Christian Nodal’; se ocupan dos neuronas para entender la referencia hacia mí y es hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada (…) La maternidad es sagrada y no debería utilizarse como escudo cuando algo no nos gusta, menos involucrar públicamente a mi hija en su narrativa“, sentenció.

