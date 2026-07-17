“La Casa de los Famosos México” 2026: Revelan a los primeros habitantes de la cuarta temporada

A pocos días del estreno, la producción de “La Casa de los Famosos México” comenzó a revelar la lista oficial de los famosos que formarán parte de la cuarta temporada del reality show más esperado del verano. Hasta el momento, se han confirmado diez participantes que competirán por el premio de 4 millones de pesos en la casa más vigilada de México.

Entre los nombres ya oficializados destacan figuras con amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Ernesto Laguardia, reconocido actor y conductor con una larga carrera en telenovelas como “Quinceañera”, será uno de los habitantes. Junto a él, Cynthia Klitbo, una de las actrices más emblemáticas de las telenovelas mexicanas, recordada por sus icónicos papeles de villana, también formará parte del elenco.

El mundo musical estará representado por Yahir, cantante surgido de La Academia que posteriormente consolidó su carrera en Televisa, y por la argentina Flor Vigna, creadora de contenido, boxeadora amateur y cantante que recientemente llamó la atención en México tras su participación en un evento de boxeo.

Influencers y nuevas figuras digitales

La nueva temporada también apuesta por figuras del mundo digital. Karina Torres, conocida como “La Licenciada” e integrante del colectivo “Las Perdidas”, llevará su carisma a la competencia. Moisés Peñaloza, actor y modelo con popularidad entre el público joven, y Aldo Rendón, reconocido stylist y consultor de moda, completan la lista de perfiles diversos que prometen generar conversación.

También se suma Ximena Herrera, actriz, modelo y cantante boliviana con trayectoria en telenovelas y series mexicanas. El creador de contenido de origen árabe Masad Altamimi, conocido por su presencia en TikTok y medios, y la actriz, cantante y gamer Arantza Ruiz, con una activa comunidad digital, serán parte de la experiencia.

¿Qué falta por conocer?

La producción confirmó que serán 16 figuras del espectáculo las que competirán, por lo que aún faltan por revelarse seis participantes más. El hermetismo sobre los últimos nombres genera gran expectativa en redes sociales, donde los seguidores especulan sobre posibles sorpresas y figuras consagradas que podrían sumarse al elenco de último momento.

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” tiene su estreno programado para el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por el canal Las Estrellas, con transmisión continua a través de la plataforma ViX. Galilea Montijo regresa como conductora de las galas principales, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán al frente de las pregalas y posgalas.

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