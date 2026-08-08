Moisés Peñaloza salva a Gema Garoa de la eliminación en “La Casa de los Famosos México”

Este domingo, 9 de agosto, solo cuatro participantes se enfrentarán a la eliminación en “La Casa de los Famosos México 4”, esto después de que Gema Garoa se salvara, gracias a Moisés Peñaloza, quien después de una ardua competencia con Masad Altamimi y Memo Schutz obtuvo el poder de la salvación.

La gala reunió a los tres participantes en una serie de pruebas que pusieron a prueba su resistencia física y su capacidad estratégica. Cada uno de ellos sabía que el premio mayor era la inmunidad, una herramienta clave para asegurar su permanencia dentro del concurso.

Al obtener la salvación, el participante también adquirió el derecho de proteger a uno de sus compañeros que se encontraba en riesgo de eliminación.

¿Qué dijo Peñaloza?

“Hoy en la mañana después de no poder dormir, como saben me encanta el deporte y soy una persona de mucho corazón, quiero llegar lo más lejos que pueda con las personas que más vínculo y por ello quiero salvar a Gema“.

Con esa decisión, Gema Garoa fue retirada del riesgo de eliminación, un gesto que generó aplausos entre los habitantes y una visible emoción en la actriz. Ahora, en la placa de nominación queda: Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz y Ernesto Laguardia.

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