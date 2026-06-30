Mundial 2026: resultados de ayer, 29 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 30 de junio

El Mundial de 2026 ya inició su fase de eliminación directa. Canadá fue la primera selección en lograr su pase a los octavos. Ahora se le sumaron Brasil, Paraguay y Marruecos. Repasa los partidos de este martes 30 de junio.

La selección brasileña se midió a Japón en el Estadio Houston. El conjunto asiático era una de las selecciones que en mejor momento llegaba a estas instancias. Kaishü Sano adelantó a los nipones, pero un remate de cabeza a de Casemiro le dio el empate a Brasil al minuto 56. En el 90+6, cuando ya todo estaba destinado a la prórroga, Gabriel Martinelli le dio el triunfo a la Canarinha.

El segundo duelo dejó un batacazo. Alemania se midió a Paraguay en el Estadio Boston. El conjunto guaraní abrió el marcador con un gol de Julio Enciso al minuto 42 de partido. Sin embargo, a los 7 minutos de la segunda mitad, Kai Havertz igualó las acciones. El partido se fue a tiempo extra. Las jugadas mas claras fueron de Alemania, pero en la tanda de penales los sudamericanos se llevaron el triunfo por 3-4.

El ultimo partido se desarrolló en el Estadio Monterrey. El conjunto neerlandés tenía la victoria en sus manos gracias al gol de Cody Gakpo al minuto 72. Sin embargo, al 90+1 Issa Diop puso el empate para los marroquíes. Tras la prórroga, el duelo se fue directo a ls penales. Ismael Saibari convirtió el 2-3 definitivo que le dio el triunfo a los africanos.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 30 de junio

Este martes se desarrollarán otros tres partidos de esta ronda. El primer duelo enfrentará a Costa de Marfil y Noruega. Este duelo se desarrollará en el Estadio Dallas. Los noruegos están un escalón por delante de su rival en el cuadro de favoritismo.

El segundo partido será en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. En este escenario jugarán las selecciones de Francia y Suecia. Un duelo de europeos en dieciseisavos.

El último partido de la jornada tendrá como protagonista a la selección mexicana. La gran anfitriona, que pasó invicta la primera fase sin recibir goles, se enfrentará a Ecuador. Este compromiso se jugará en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega

Horario en Estados Unidos: 13:00 horas ET y 10:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Francia vs. Suecia

Horario en Estados Unidos: 18:00 horas ET y 15:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

México vs. Ecuador

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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