El Mundial y el México real

La aventura mundialista terminó para México, pero la Copa del Mundo continúa. Mientras otras selecciones siguen disputando el campeonato, nuestro país vuelve a encontrarse con su propia realidad. Es precisamente ahora, cuando la euforia comienza a disiparse, cuando vale la pena preguntarse qué dejó realmente el Mundial y qué nos dice sobre el México que somos.

La respuesta va mucho más allá del futbol. Los grandes acontecimientos deportivos funcionan como espejos de las sociedades que los organizan. No sólo exhiben capacidad logística o infraestructura; también revelan relaciones de poder, prioridades políticas y profundas contradicciones sociales. El Mundial de la FIFA mostró un México moderno, eficiente y hospitalario. Pero también permitió observar, detrás del espectáculo, un país profundamente desigual.

México organizó un torneo exitoso. Los estadios funcionaron, las ciudades sede estuvieron a la altura y el dispositivo de seguridad fue extraordinario. El país demostró que puede coordinar un evento de escala global con altos estándares de eficiencia. Sin embargo, esa capacidad contrasta inevitablemente con la realidad cotidiana de millones de mexicanos. Si fue posible garantizar seguridad absoluta para turistas, patrocinadores, dirigentes deportivos y asistentes a los partidos, ¿por qué no puede ofrecerse esa misma protección a quienes todos los días enfrentan la extorsión, el desplazamiento, el robo o la violencia en buena parte del territorio nacional?

El Mundial también evidenció otra forma de desigualdad: la económica. Para una gran parte de la población, asistir a los partidos era simplemente imposible. La fiesta estuvo reservada, en buena medida, para quienes podían pagar boletos, hospedajes y servicios cuyos precios quedaron fuera del alcance de la mayoría. El futbol logró unir emocionalmente al país durante algunas semanas, pero esa unidad convivió con una realidad marcada por profundas diferencias sociales y económicas.

La FIFA suele presentarse como una organización deportiva. En realidad, coordina uno de los ecosistemas económicos y mediáticos más poderosos del planeta. Alrededor del torneo convergen gobiernos, corporaciones multinacionales, plataformas digitales, cadenas de televisión, patrocinadores, empresas tecnológicas, compañías de seguridad y operadores turísticos que funcionan como una compleja red transnacional. El Mundial no es únicamente una competencia deportiva; es también una plataforma global de negocios, influencia política y producción simbólica.

Como ocurre en otros sectores estratégicos de la economía mundial, esa red posee una estructura profundamente jerárquica. Los nodos centrales concentran las decisiones, los derechos comerciales, las plataformas tecnológicas, la producción mediática y la mayor parte de las ganancias. Los países anfitriones aportan infraestructura, recursos públicos, seguridad y legitimidad. Cambian los actores, pero la lógica recuerda las viejas relaciones entre centro y periferia descritas por la teoría latinoamericana de la dependencia. Hoy, buena parte del poder económico continúa concentrándose en corporaciones e instituciones ubicadas en los grandes centros financieros del mundo anglosajón y europeo, mientras países como México asumen una parte considerable de los costos y riesgos de organizar el espectáculo.

Durante unas semanas, la selección nacional consiguió algo que pocas instituciones logran: despertar un sentimiento compartido de pertenencia. Millones de mexicanos celebraron los mismos goles, sufrieron las mismas derrotas y vistieron los mismos colores. Sin embargo, esa cohesión emocional fue tan intensa como efímera. Terminado el partido, reaparecieron las fracturas que siguen definiendo al país: la polarización política, la corrupción, la desigualdad, la impunidad y el creciente control territorial que ejercen las organizaciones criminales en numerosas regiones de México.

La selección compitió con dignidad y dejó una imagen positiva. Pero también quedó eliminada antes de las fases decisivas. Hay en ello una metáfora que resulta difícil ignorar. México demuestra una enorme capacidad para organizar, adaptarse y competir, pero continúa enfrentando obstáculos estructurales que limitan su desarrollo. Sabemos construir escenarios de excelencia para un acontecimiento internacional; seguimos sin ser capaces de garantizar condiciones semejantes para la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Mientras el Mundial continúa su marcha, México vuelve a mirar hacia adentro. El entusiasmo deportivo deja paso nuevamente a las noticias sobre homicidios, desapariciones, extorsión, corrupción y desplazamientos forzados. Regresa también el debate sobre un crecimiento económico insuficiente, servicios públicos deficientes y un Estado que, en amplias regiones del país, sigue disputando el control del territorio con actores criminales. La realidad, como siempre, termina imponiéndose sobre el espectáculo.

El verdadero campeonato que México tiene pendiente no se juega en una cancha de futbol. Se disputa todos los días en la construcción de instituciones capaces de garantizar seguridad y justicia; en el combate efectivo contra la corrupción; en la reducción de las desigualdades que fracturan a la sociedad; y en la capacidad del país para fortalecer su soberanía frente a las complejas redes económicas y políticas que organizan el poder global. Sólo cuando México logre ganar ese partido, el país que mostramos al mundo durante el Mundial dejará de ser una excepción cuidadosamente preparada y comenzará, por fin, a parecerse al México real.

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