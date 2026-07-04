Mundial 2026: resultados de ayer, 3 de julio y los partidos que podrás ver hoy, 4 de julio

En el Mundial de 2026 finalizó la etapa de dieciseisavos. Argentina, actual campeona del mundo, se sumó a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.Conoce cuáles son los primeros partidos de los octavos de final.

El primer duelo de la jornada tuvo la peleada clasificación de Egipto en el Estadio Dallas de Arlington. El tiempo reglamentario, y en el agregado, el duelo terminó igualado 1-1 con los australianos. En los penales los egipcios lograron la clasificación en una tanda que finalizó 2-4. Egipto se enfrentará a Argentina en la siguiente ronda.

El otro duelo de la jornada tuvo como protagonistas a las selecciones de Argentina y Cabo Verde. Ambas selecciones finalizaron los 90 minutos con una igualdad 1-1 gracias a los goles de Lionel Messi y Deroy Duarte. En el tiempo extra, los combativos caboverdianos mantuvieron el empate 2-2 con un golazo de Sidny Lopes Cabral. Pero un autogol de Diney en el minuto 111 le dio la clasificación a la Albiceleste en el Estadio Miami.

El último partido de la jornada se desarrolló en el Estadio Kansas City. La selección de Colombia superó 1-0 a Ghana con un tanto de Jhon Arias a los 14 minutos del primer tiempo. Los cafeteros se enfrentarán a Suiza en la siguiente ronda.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 4 de julio

Este sábado 4 de julio inician los octavos de final del Mundial de 2026. El primer partido de esta ronda se jugará en el Estadio Houston. Canadá, uno de los anfitriones, enfrentará a la combativa selección de Marruecos.

El otro partido de la jornada se disputará en el Estadio Filadelfia. Francia, actual subcampeona del mundo, se enfrentará a Paraguay. Los guaraníes ya eliminaron a Alemania en la ronda de dieciseisavos.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 4 de julio

Canadá vs. Marruecos

Horario en Estados Unidos: 13:00 horas ET y 10:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Paraguay vs. Francia

Horario en Estados Unidos: 17:00 horas ET y 14:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Sigue leyendo:

– Así quedan los octavos del Mundial 2026: Argentina, España, México y Brasil protagonizan duelos de alto nivel

– Messi, el primero en llegar a 20 goles en Copas del Mundo

– Sacudida en el Tri: Javier Aguirre explota tras cambio de horario en el México vs. Inglaterra

– Álex Aguinaga criticó fuertemente el partido de Ecuador ante México en el Mundial