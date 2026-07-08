Precio del dólar en México hoy, 8 de julio del 2026: tensión en Medio Oriente reaviva preocupaciones

Para este miércoles 8 de julio de 2026, el tipo de cambio registra movimientos importantes, luego de que el peso mexicano perdiera terreno frente a la moneda estadounidense en la jornada previa. Hubo decisiones económicas, como el anuncio de Toyota que afecta a México y la posible reanudación armada entre Estados Unidos e Irán.

En la apertura de este miércoles, el dólar estadounidense se cotizó en $17.60 pesos mexicanos, un incremento del 0.48% respecto al cierre anterior de $17.52 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la sesión del martes 7 de julio, el peso mexicano retrocedió 0.74% frente al dólar estadounidense. La presión sobre esta moneda se presentó luego del anuncio de que Toyota trasladará gradualmente parte de su producción de vehículos desde México hacia Estados Unidos, una noticia que generó cautela entre los inversionistas y provocó ajustes en el mercado cambiario.

El dólar acumula un avance semanal de 0.75%; en su comparación anual, mantiene una depreciación de 5.47%, lo que refleja que, aunque ha mostrado una recuperación en los últimos días, continúa por debajo de los niveles registrados hace un año.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del martes 7 de julio fue de $17.5143 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las operaciones bancarias realizadas durante la jornada. No obstante, debido a que el mercado cambiario permanece activo durante todo el día, el tipo de cambio frente al peso concluyó la sesión alrededor de los $17.53 pesos por divisa estadounidense.

La volatilidad actual del tipo de cambio se ubicó en 6.9%, por debajo de la referencia histórica de 7.57%. ¿Qué significa este dato? Cuando la volatilidad reciente es inferior al promedio histórico, normalmente indica que el mercado mantiene un comportamiento relativamente estable, aun cuando existan movimientos diarios en la cotización.

Banxico también informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $17.4958 pesos por dólar para este miércoles 8 de julio. Este valor, que se publica al mediodía del hábil anterior, sirve como referencia para diversos contratos, operaciones financieras y trámites oficiales.

En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera quedó fijado en $17.4342 pesos por dólar. Este valor se utiliza cuando una deuda fue pactada en dólares dentro del territorio nacional, ya que establece la cantidad de pesos necesaria para liquidar esa obligación conforme a la legislación mexicana.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta de dólares en los principales bancos de México para este miércoles 8 de julio son:

Afirme: compra en $16.50 pesos y venta en $18.10 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.45 pesos y venta en $18.14 pesos.

BBVA México: compra en $16.64 pesos y venta en $17.77 pesos.

Banorte: compra en $16.25 pesos y venta en $17.85 pesos.

Banamex: compra en $16.98 pesos y venta en $17.95 pesos.

y venta en $17.95 pesos. Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.00 pesos.

Al revisar las cotizaciones bancarias, BBVA México mantiene el precio de venta más bajo, por lo que representa una de las opciones más convenientes para quienes buscan adquirir dólares. En contraste, Banamex ofrece el mejor precio de compra, lo que beneficia a las personas que desean vender sus billetes estadounidenses.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar se vende en un promedio de $17.86 pesos y se compra en $16.73 pesos. Mientras tanto, en las casas de cambio de ciudades fronterizas, como las ubicadas en Tamaulipas, la divisa estadounidense se comercializa alrededor de $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

Las empresas dedicadas al envío internacional de dinero también presentan cotizaciones distintas. Este miércoles, Western Union cotiza el dólar en $17.78 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram maneja un tipo de cambio cercano a los $17.91 pesos por cada dólar enviado.

Recuerda que el precio del dólar cambia constantemente a lo largo de la jornada. Antes de realizar una compra de divisas, enviar dinero al extranjero o efectuar un pago en moneda estadounidense, es recomendable consultar el tipo de cambio actualizado para encontrar la cotización más conveniente.

Regresa la preocupación por tensiones en Medio Oriente

Esta mañana, amanecimos con las primeras declaraciones del presidente Donald Trump previo a la cumbre de la OTAN, en las que señaló que el acuerdo de alto al fuego con Irán había terminado.

En la noche del martes, se informó que el gobierno de Estados Unidos había atacado más de 80 objetivos iraníes tras las agresiones contra tres petroleros en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos también anunció que había revocado la suspensión temporal de las sanciones a las ventas de petróleo iraní. Esto disparó los precios del petróleo alrededor de un 6%, alcanzando su nivel más alto en aproximadamente dos semanas, luego de que aumentaran las preocupaciones por un posible impacto en el suministro de crudo desde Oriente Medio.

Como resultado, el petróleo Brent se cotiza en $78.03 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanza los $73.83 dólares por barril.

Las bolsas también cayeron este miércoles tras las declaraciones del presidente Trump. En Wall Street, el promedio industrial Dow Jones bajó 637 puntos, o un 1.2%; el S&P 500 fue un 0.5% menor, mientras que el Nasdaq Composite disminuyó un 0.3%.

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