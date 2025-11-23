Encuesta reveló que el 37% de los estadounidenses contrajo deudas tras el fallecimiento de un ser querido

Una encuesta desarrollada recientemente por Debt.com arrojó como resultado que el 37% de los estadounidenses contraen actualmente cuantiosas deudas tras el fallecimiento de un ser querido.

Howard Dvorkin, presidente de Debt.com, comentó que las cifras mostradas durante el desarrollo del estudio “son un poco impactante, y en cierto modo tiene sentido”, dijo, ya que, aproximadamente, el 59% ha utilizado tarjetas de crédito para costear los trámites funerarios.

La encuesta se realiza anualmente y según Dvorkin los datos de este año son alarmantes, siendo las cifras más altas registradas en los últimos tres años y es que 4 de cada 10 estadounidenses afirmaron que era casi imposible cubrir futuros gastos funerarios de un ser querido sin endeudarse.

Datos publicados en el 2023 por la Asociación Nacional de directores de Funerarias indicó que el costo promedio de un funeral en todo el país para ese año era de $7,848 dólares; no obstante, una encuesta realizada por YouGov arrojó que los costos funerarios pueden alcanzar los $10,000 dólares en 2025.

Para Anthony Martin, director ejecutivo de Choice Mutual, “si se tienen en cuenta los servicios funerarios, el ataúd, los materiales impresos, los servicios profesionales, el transporte y la preparación del cuerpo, el total puede acercarse fácilmente a los $15,000 o $20,000 dólares”, dijo.

Ante el alto costo de vida, muchas familias estadounidenses están viviendo del día a día entre pagar los alimentos, facturas del hogar, préstamos, elevadas deudas y tratar de ahorrar para la jubilación, la mayoría están dejando de lado los costos que puede representar el fallecimiento.

Y según el análisis de Debt.com la generación X es la que se ha visto más afectada, más del 40% declaró que contrajo deudas por gastos funerarios; sin embargo, un informe de Choice Mutual tan solo el 39% de los adultos mayores están tomando acción sobre este tema preparando un plan funerario con el fin de financiar su propia muerte.

El error de no planificarse para una eventualidad como esta, según Cody Barbo, fundador y director ejecutivo de Trust & Will, es que “la mayoría de la gente no habla de la familia. Saben que esto es importante, pero no se toman el tiempo para hacerlo ni para planificarse para esto”, dijo.

