Trabajos secundarios que pueden hacerte ganar dinero en el 2026
Ante el alto costo de vida muchas personas buscan trabajos secundarios para aumentar sus ingresos
La inflación ha disparado el costo de vida de los estadounidenses y ante los elevados precios de bienes y consumo que pesan sobre el presupuesto de los hogares de bajos ingresos, los trabajos secundarios son una opción para ganar más dinero y poder llegar a fin de mes.
Aunque existen infinidades de trabajos a medio tiempo o secundarios en donde se puede obtener ingresos extras, aquí te mencionamos en una lista con su salario promedio por hora.
Asistente ejecutivo: salario promedio es de $28 por hora, aunque algunas empresas solicitan al trabajador de forma presencial, otras tienen la modalidad virtual.
Profesional del cuidado del césped: salario promedio es de $17 a $55 por hora, puedes ejercer esta labor sin necesidad de un título profesional.
Consultor: salario promedio es de $100 por hora. Muchas empresas requieren de este tipo de trabajadores que ayudan a mejorar el rendimiento brindando sus asesorías.
Tareas de TaskRabbit: salario promedio se establece por tus propias tarifas.
Revendedor en línea: salario promedio es de $40 por hora, se trabaja en plataformas como eBay, Craigslist o aplicaciones como Poshmark.
Desarrollador de WordPress: salario promedio es de $45 por hora, es un trabajo muy demandado por empresas que tienen sitios web.
Especialista en Formación Educativa: salario promedio es de $30 por hora, quienes cuenten con conocimientos en áreas específicas, pueden impartir cursos, talleres y seminarios y de esta ganar ingresos extras en sus tiempos libres.
Sigue leyendo: