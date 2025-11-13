Trabajos secundarios que pueden hacerte ganar dinero en el 2026

La inflación ha disparado el costo de vida de los estadounidenses y ante los elevados precios de bienes y consumo que pesan sobre el presupuesto de los hogares de bajos ingresos, los trabajos secundarios son una opción para ganar más dinero y poder llegar a fin de mes.

Aunque existen infinidades de trabajos a medio tiempo o secundarios en donde se puede obtener ingresos extras, aquí te mencionamos en una lista con su salario promedio por hora.

Asistente ejecutivo: salario promedio es de $28 por hora, aunque algunas empresas solicitan al trabajador de forma presencial, otras tienen la modalidad virtual.

Profesional del cuidado del césped: salario promedio es de $17 a $55 por hora, puedes ejercer esta labor sin necesidad de un título profesional.

Consultor: salario promedio es de $100 por hora. Muchas empresas requieren de este tipo de trabajadores que ayudan a mejorar el rendimiento brindando sus asesorías.

Tareas de TaskRabbit: salario promedio se establece por tus propias tarifas.

Revendedor en línea: salario promedio es de $40 por hora, se trabaja en plataformas como eBay, Craigslist o aplicaciones como Poshmark.

Desarrollador de WordPress: salario promedio es de $45 por hora, es un trabajo muy demandado por empresas que tienen sitios web.

Especialista en Formación Educativa: salario promedio es de $30 por hora, quienes cuenten con conocimientos en áreas específicas, pueden impartir cursos, talleres y seminarios y de esta ganar ingresos extras en sus tiempos libres.

Sigue leyendo: