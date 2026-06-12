Precio del dólar en México hoy, 12 de junio del 2026, en el debut de Canadá y EE.UU. en el Mundial 2026

El comportamiento del peso mexicano sigue llamando la atención en una semana marcada por la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un día donde las selecciones de Estados Unidos y Canadá debutan en el mundial, el tipo de cambio continúa siendo un indicador clave para quienes realizan envíos de dinero, pagos en dólares o transacciones vinculadas con la economía estadounidense.

El precio del dólar en México hoy, viernes 12 de junio de 2026, se ubica en $17.25 pesos por unidad en promedio. La moneda mexicana llega a esta jornada después de registrar un avance importante frente al billete verde durante la sesión previa, cuando acumuló ganancias cercanas al 1%.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al jueves 11 de junio fue de $17.2417 pesos por divisa estadounidense. Esta cifra se obtiene a partir del promedio de las operaciones realizadas por las instituciones bancarias del país. Sin embargo, debido a las variaciones que se presentan constantemente en el mercado cambiario, el tipo de cambio concluyó alrededor de los $17.25 pesos por dólar al finalizar la jornada del jueves.

De acuerdo con información de Dow Jones, en la apertura de este viernes la moneda estadounidense se cotizó en $17.19 pesos mexicanos. Esto representa una disminución de 0.36% respecto al cierre previo de $17.25 pesos por unidad.

En una perspectiva más amplia, el dólar acumula una caída semanal de 1.67%. Asimismo, en comparación con el mismo periodo del año anterior, registra un retroceso de 7.8%, reflejando el fortalecimiento que ha mostrado el peso mexicano frente a la divisa estadounidense durante los últimos meses.

Por otra parte, la volatilidad actual del mercado cambiario se sitúa en 9.8%, por encima de la volatilidad de referencia de 7.63%. Este indicador muestra que el tipo de cambio continúa experimentando movimientos relevantes, impulsados por factores económicos tanto nacionales como internacionales.

Banxico también dio a conocer que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este viernes quedó establecido en $17.3833 pesos por dólar. Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses se fijó en $17.3898 pesos por unidad.

El FIX es una referencia utilizada en diversas operaciones financieras y comerciales. Su cálculo se realiza con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario al mayoreo durante los días hábiles bancarios.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones registradas por algunos de los principales bancos del país para este viernes 12 de junio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $18.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.45 pesos y venta en $17.74 pesos.

BBVA México: compra en $16.40 pesos y venta en $17.53 pesos.

Banorte: compra en $16.05 pesos y venta en $17.55 pesos.

Banamex: compra en $16.69 pesos y venta en $17.66 pesos.

Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $18.00 pesos.

Entre las instituciones analizadas, BBVA México presenta una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada. Por su parte, Scotiabank superó a Banamex durante la jornada anterior y ofrece el precio de compra más alto para quienes buscan vender dólares.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar se vende en promedio en $17.47 pesos y se compra en $16.34 pesos por unidad. Mientras tanto, en las casas de cambio de la frontera de Tamaulipas, la divisa estadounidense se vende en aproximadamente $17.50 pesos y se compra en $16.50 pesos.

Por otro lado, las compañías de transferencias internacionales también muestran diferencias en sus cotizaciones. Western Union cotiza el dólar en $17.04 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el tipo de cambio en $17.82 pesos por unidad.

Cabe recordar que el precio del dólar puede modificarse constantemente durante el día debido a la actividad de los mercados financieros. Por ello, es recomendable verificar la cotización vigente antes de realizar cualquier compra, venta o envío de dinero en moneda extranjera.

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