El fiscal general Todd Blanche respaldó públicamente a Nvidia al calificarla como una “empresa socialmente responsable”, pero evitó precisar si el Departamento de Justicia investigó directamente a su director ejecutivo, Jensen Huang, por las sospechas de posibles irregularidades relacionadas con la exportación de chips avanzados a China y sus presuntos vínculos con una mujer señalada como espía china.

Durante una conferencia de prensa sobre delitos cibernéticos realizada el martes en la sede del Departamento de Justicia (DOJ), Blanche fue cuestionado por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien un día antes aseguró que Huang había sido “exonerado” después de una investigación gubernamental que no identificó con precisión.

El mandatario declaró a CNBC que había conversado con el fiscal general y que las autoridades habían realizado una investigación exhaustiva sobre el empresario antes de que él interviniera para promover su regreso a la dirección de Nvidia.

Blanche confirmó que había hablado con Trump, aunque se negó a revelar el contenido de sus conversaciones. “Lo que dijo el presidente es que habló con mucha gente antes de tomar la decisión que tomó para animar a la junta a que lo readmitiera”, explicó.

El funcionario añadió que no ofrecería detalles sobre sus comunicaciones con el mandatario, pero sostuvo que las declaraciones presidenciales eran correctas. “En la medida en que el Departamento de Justicia tuviera información de que estaba cometiendo delitos o algo así, eso simplemente no es cierto, es algo que sin duda le habría dicho al presidente si hubiera sido verdad”, afirmó.

Sus respuestas no aclararon si Huang fue objeto de una investigación individual ni cuáles fueron las conclusiones de las autoridades sobre las operaciones comerciales de Nvidia.

Attorney General Todd Blanche on the investigation on Nvidia: "Nvidia is a good corporate citizen… The FBI, law enforcement looks into things all the time. That doesn't necessarily become a criminal investigation, it doesn't necessarily become an indictment." pic.twitter.com/ygnw61s9RM — CSPAN (@cspan) November 24, 2026

Blanche evita aclarar el alcance de las investigaciones sobre Nvidia

Los periodistas insistieron en conocer si Huang había sido investigado por las autoridades federales, particularmente después de los reportes sobre una presunta relación extramarital con Alice Huang, exejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur, a quien los servicios de inteligencia estadounidenses sospechaban de recopilar información para China.

El fiscal general cuestionó el planteamiento de los reporteros y evitó confirmar o descartar una investigación específica contra el empresario. “No entiendo la pregunta”, respondió antes de señalar que no consideraba justo especular sobre determinadas circunstancias ni responder interrogantes hipotéticas.

El caso también involucra posibles operaciones para desviar chips informáticos de alta tecnología hacia China, un asunto que ha despertado preocupaciones de seguridad nacional en Washington por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados.

Blanche tampoco ofreció detalles sobre la investigación de Megaspeed y aseguró que el Departamento de Justicia mantiene cientos de investigaciones relacionadas con exportaciones. “No sé de qué está hablando”, respondió cuando le preguntaron si esa pesquisa continuaba.

Posteriormente explicó que las investigaciones federales pueden incluir citaciones judiciales, entrevistas con testigos y revisión de información pública.

El fiscal general también defendió a Nvidia cuando le preguntaron si la compañía conocía los presuntos intentos de enviar componentes tecnológicos avanzados a China. “Nvidia es una empresa socialmente responsable”, declaró.

Añadió que el mensaje presidencial sería diferente si la compañía estuviera bajo una investigación criminal o intentara obstaculizar las pesquisas gubernamentales.

Legisladores preparan investigaciones sobre la empresa tecnológica

La controversia aumentó después de que Trump reconociera que intervino para convencer a la junta directiva de Nvidia de permitir el regreso de Huang, quien había dejado temporalmente su puesto tras las revelaciones sobre el escándalo. La junta aprobó por unanimidad su reincorporación, pocos días después de comunicar a los inversionistas que no contemplaba esa posibilidad.

La decisión provocó cuestionamientos entre legisladores republicanos y demócratas, quienes anticiparon investigaciones sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional y eventuales violaciones de las restricciones comerciales.

Se espera que Huang comparezca la próxima semana ante comités de la Cámara de Representantes y del Senado, tanto en sesiones públicas como privadas. El director del FBI, Kash Patel, también participó en la conferencia de prensa y fue interrogado sobre los contactos de la agencia con Huang y la información disponible sobre la presunta espía china. “No tengo nada que añadir”, respondió sin acercarse al micrófono.

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