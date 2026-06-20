Países Bajos golea a Suecia y reafirma su candidatura en el Mundial de 2026

El Estadio Houston de Texas fue el escenario en el que se midieron dos grandes europeos por el Grupo F. El conjunto de Países Bajos goleó 5-1 a Suecia. Brian Brobbey y Cody Gakpo marcaron dobletes. El conjunto de Ronald Koeman se mete en la siguiente fase del Mundial 2026.

Once inicial de Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

Once inicial de Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf; Jesper Karlström, Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyökeres y Alexander Isak.

Países Bajos buscó el gol tempranero. Después de igualar con Japón en la primera jornada, el conjunto neerlandés debía buscar la victoria. Así lo conseguiría en los primeros 5 minutos del partido. Brian Brobbey abrió la cuenta para la selección de Ronald Koeman.

Oranje delight in Houston ?



Simply a brilliant goal from back to front from the Netherlands pic.twitter.com/LEh2o1H6lN — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

El conjunto neerlandés no se relajó tras el gol inicial. En los primeros 15 minutos del encuentro, Países Bajos dominó la posesión de la pelota en más de un 60%. Los costados generaron mucho peligro. Un centro de Denzel Dumfries con pierna derecha habilitó de nuevo a Brian Brobbey para su segundo gol de la tarde.

The Dutch are FLYING in Houston! ??



Dumfries sends it in to Brobbey who already has a Brace for Netherlands! pic.twitter.com/4RIHcBgJ0f — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

Suecia tuvo muchos problemas para quitarse la superioridad de Países Bajos. Los suecos vencieron 5-1 a Túnez. Su saldo a favor de goles comenzaba a disminuirse ante el poder ofensivo neerlandés.

El conjunto sueco apostó por defenderse en su campo, incluso con el 2-0 en contra. Sin embargo, al recuperar el balón, a Suecia solo le bastaron de tres a cuatro pases para llegar al arco defensivo por Bart Verbruggen.

Viktor Gyökeres' shot is saved by Verbruggen after a great build-up by Sweden pic.twitter.com/ZPWodI1xpi — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

Suecia, con sus herramientas, llegó en par de ocasiones al arco rival. De hecho, en una pelota parada, Gustaf Lagerbielke aprovechó una mala salida del arquero para descontar el marcador. Sin embargo, Lagerbielke estaba en posición adelantada. Pero Suecia avisó y cero muy bien los minutos finales del primer tiempo.

Gustaf Lagerbielke nearly pulls one back For Sweden but it's ruled offside pic.twitter.com/c6kss7qgFp — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

El cierre de la primera mitad fue muy bien jugada por Suecia. Disparos de Viktor Gyökeres y Yasin Ayari exigieron en buena medida las intervenciones de Bart Verbruggen. En un primer tiempo en el que Brian Brobbey marcó un doblete, Verbruggen fue la gran figura de Países Bajos.

Segunda tiempo en Houston

En dos minutos del segundo tiempo Países Bajos siguió explotando las bandas. La principal carta ofensiva fueron los avances de Denzel Dumfries por el costado derecho. El futbolista del Inter de Milán metió otro centro raso que fue aprovechado por Cody Gakpo. Los tres goles neerlandeses fueron calcados.

A los nueve minutos de la segunda mitad, Países Bajos comenzó a sentenciar el partido. Cody Gakpo, con tiempo y espacio, tuvo un duelo directo con Gustaf Lagerbielke. El defensor sueco no pudo contener el avance de Gakpo. Luego de un recorte, el futbolista del Liverpool anotó el cuarto gol con un disparo al palo del arquero Kristoffer Nordfeldt.

"The Netherlands are running riot!" – @DFletcherSport ??



Cody Gakpo bags a brace on the clinical finish to make it 4-0 pic.twitter.com/NYujouyKDn — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

Suecia descontaría al minuto 59. Un gran pase al espacio de Alexander Isak le permitió a Anthony Elanga ganarle en velocidad a los centrales neerlandeses. Elanga definió de buena manera un mano a mano con Bart Verbruggen. La primera que perdió el buen guardameta del Brighton & Hove Albion F. C.

56' – Anthony Elanga subs on for Sweden



59' – Anthony Elanga scores for Sweden pic.twitter.com/AUbgC8RIFz — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

Con el resultado a favor, Países Bajos cedió un poco el balón. A pesar de que la victoria parece convincente, la actuación de Bart Verbruggen fue muy destacable. El arquero neerlandés fue una figura importante en contener la ofensiva sueca. Más de 8 remates al arco tuvieron en todo el compromiso.

El conjunto de Ronald Koeman hizo daño cuando apretó el acelerador. Al estilo de Suecia, los neerlandeses recuperaron un balón en la mitad de la cancha y rápidamente fueron hacia adelante. Crysencio Summerville recibió un balón a diez metros del área. Summerville se perfiló y, con pierna derecha, cruzó su remate sentenció la goleada neerlandesa.

Crysencio Summerville scores from outside the area to make it 5-1 Netherlands!



Hit the night-night celly after too ? pic.twitter.com/JVQa2aIjWW — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

Datos detallados del duelo entre Países Bajos y Suecia

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