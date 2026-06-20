España enfrentará sin “urgencia ni sensación de agobio” a Arabia Saudita, pero con jugadores “muy picados”

La selección de España afrontará su próximo compromiso mundialista con la necesidad de sumar una victoria, aunque dentro del grupo no existe una percepción de alarma tras el empate sin goles frente a Cabo Verde. Así lo dejó claro el seleccionador Luis de la Fuente, quien aseguró que el ambiente en el equipo se mantiene estable pese a las críticas surgidas después del debut.

Durante su comparecencia ante los medios, el técnico rechazó la idea de que el combinado español llegue al encuentro contra Arabia Saudita en una situación límite. Para el entrenador, la valoración externa del primer partido habría sido distinta si el marcador hubiera reflejado las ocasiones generadas por su equipo.

“No lo vemos -como estar al borde del precipicio-. Si el partido termina 2-0 o 3-0, haciendo exactamente lo mismo, el análisis exterior no hubiese sido el mismo. No hay ningún drama, solo que hay que ganar mañana y ya está. Pero no tenemos urgencia ni sensación de agobio”, explicó.

"Están muy picados. Muy picados. Y seguro que la cara va a ser diferente" ??



El optimista aviso de Luis de la Fuente: sus jugadores están muy motivados para ganar a Arabia Saudí ????#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3WaBBzAVcZ — DAZN España (@DAZN_ES) June 20, 2026

El seleccionador destacó además que la plantilla ha reaccionado a los cuestionamientos con una motivación adicional. Según su visión, el carácter competitivo de los futbolistas se ha fortalecido durante los días previos al siguiente compromiso.

“Tenemos una gran suerte en nuestro equipo y es que tiene un carácter competitivo tremendo. Está escocido. A veces la crítica, aunque injusta, motiva más. Todo lo que se ha podido hablar va a venir bien. Los futbolistas sí leen todo, pero están acostumbrados a vivir con esto. Están muy picados, muy picados y seguro que mañana la cara va a ser totalmente diferente”, afirmó.

De la Fuente apuesta por la respuesta emocional y analiza a Arabia Saudita

Mientras la atención se centra en la reacción del equipo tras el empate inicial, De la Fuente insistió en que dentro de la concentración no existe desánimo. El entrenador aseguró que sigue percibiendo apoyo desde España y remarcó que el grupo mantiene intacta la confianza en sus capacidades.

“Vivimos muy al margen, en una burbuja. Y recibo muchos mensajes y sigue mucha ilusión en España. La gente está entregada por la causa. Y este equipo se lo merece y se lo ha ganado. Respetamos todas las opiniones, todo lo que se pueda pensar. Pero no ha cundido ningún desánimo en nosotros. Estamos ansiosos de volver a competir y recuperar las sensaciones de hace cinco días”, señaló.

A diferencia de sus jugadores, el técnico dijo no sentirse afectado por los comentarios posteriores al estreno mundialista. “Yo estoy igual que hace cinco días. Con ganas de que llegue el partido de mañana y con responsabilidad. Tenemos clara la idea y pedimos que todos estemos a la altura de la exigencia del partido de mañana”, manifestó.

De cara al duelo frente a Arabia Saudita, el estratega espera un rival replegado en defensa. Considera que el estilo de juego español suele empujar a sus adversarios hacia posiciones más conservadoras y reconoció que uno de los aspectos a mejorar pasa por la circulación de balón y la generación de espacios.

“Por nuestro estilo y nuestra forma de competir llevamos al equipo al bloque bajo y los equipos no tienen otra cosa que replegarse. Ojalá los equipos rivales dieran un paso adelante, pero cada uno tiene que usar sus armas en lo que crea oportuno y conveniente. Nosotros tenemos que estar más acertados a la hora de atacar estos sistemas. El otro día no estuvimos finos, nos faltó circulación de balón, ganar duelos en ataque y desbordar a los rivales para generar espacios”, explicó.

Además del compromiso mundialista, el domingo tendrá un significado especial para el seleccionador, ya que celebrará su cumpleaños número 65. Consultado sobre qué regalo desea para esa fecha, respondió entre risas: “Un jersey nuevo”.

Posteriormente amplió su deseo: “Yo pido disfrutar de la vida y de mi profesión. Me ha tocado estar los últimos 13 años fuera de mi casa en mi cumpleaños y es un momento muy emotivo. Pido que estemos felices, que disfrutemos y, a poder ser, que ganemos”.

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