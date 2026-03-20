Directora de TheDream.US envía carta al Congreso sobre las crecientes amenazas a los beneficiarios de DACA

La organización TheDream.US y su presidenta y directora ejecutiva, Gaby Pacheco, enviaron una carta dirigida a miembros del Congreso, en donde resaltan las crecientes amenazas contra los beneficiarios de DACA y la urgente necesidad de actuar en favor de los Dreamers.

La misiva, que se puede leer en su totalidad en el sitio web de la organización, detalla tres amenazas específicas para los beneficiarios de DACA:

– Retrasos crecientes en el procesamiento de las solicitudes de renovación de DACA.

– Informes de que algunas renovaciones se están suspendiendo indefinidamente debido a restricciones impuestas por países específicos.

– La detención y deportación de beneficiarios de DACA, lo que representa un riesgo grave e innecesario.

“En conjunto, estos acontecimientos ponen a los beneficiarios de DACA en grave riesgo, a menudo sin que tengan culpa alguna”, detalla el documento.

La carta también destaca varios llamados a la acción para abordar las amenazas contra los beneficiarios de DACA y la población general de Dreamers, en particular un llamado a una solución legislativa:

“Aprueben la Ley DREAM o una legislación equivalente. El Congreso ha descuidado este tema durante más de dos décadas. La protección legal y un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers es la única solución duradera, y cuenta con un amplio apoyo público bipartidista”.

Por último, mencionan que los jóvenes afectados por estas políticas son estadounidenses en todo el sentido de la palabra. Merecen un Congreso que los defienda, con una oposición clara e inequívoca a las medidas coercitivas que violan el espíritu de los propios compromisos del gobierno, y con una legislación que ponga fin a este problema.

TheDream.US es una organización que apoya a los jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers en la intersección de la educación superior, el desarrollo laboral, la inmigración y la defensa de sus derechos.

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