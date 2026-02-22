A$AP Rocky sorprendió a Rihanna con una fiesta de cumpleaños

La cantante y empresaria Rihanna celebró su cumpleaños número 38 por todo lo alto, gracias a una íntima y sofisticada fiesta sorpresa organizada por su pareja, el rapero A$AP Rocky.

El evento tuvo lugar la noche del viernes 20 de febrero en Giorgio Baldi, el restaurante italiano favorito de la estrella en Santa Mónica, que fue transformado para la ocasión.

Según fuentes cercanas y reportes de Page Six, Rocky no escatimó en detalles para agasajar a la madre de sus tres hijos. El salón privado del establecimiento fue decorado con globos plateados que deletreaban “Happy Birthday”, junto a arreglos florales y mantelería en tonos azul pastel, creando una atmósfera cálida pero sumamente elegante para la cena.

Como era de esperarse, el estilo fue el protagonista de la velada. Rihanna, considerada una de las mayores referentes de la moda, deslumbró con un atuendo que evocaba la estética de finales de los 90.

La fundadora de Fenty lució un exclusivo abrigo de piel vintage de la colección otoño/invierno 1999 de Gucci, diseñado originalmente por Tom Ford. Bajo la prenda, llevaba un vestido negro transparente que combinó con sandalias de tacón de aguja.

Por su parte, A$AP Rocky mantuvo un estilo moderno y relajado con una camisa de franela a cuadros rojos, pantalones color crema y sus inseparables gafas oscuras.

La pareja, que recientemente fue vista en la Semana de la Moda de Nueva York, se mostró más unida que nunca. Tras un año lleno de éxitos profesionales para ambos, esta celebración privada reafirma su estatus como una de las parejas más sólidas y glamurosas del espectáculo.

Al evento asistieron familiares y amigos cercanos, quienes brindaron por un nuevo año de vida de la “Reina de Barbados” en una noche que, sin duda, quedará para el recuerdo.

Seguir leyendo:

· Rihanna insinúa “estar lista” para su cuarto bebé con A$AP Rocky

· Nació Rocki Irish Mayers, la tercera bebé de Rihanna

· Rihanna reaparece en público en el cumpleaños de A$AP Rocky tras dar la bienvenida a su hija