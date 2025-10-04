Rihanna reaparece en público en el cumpleaños de A$AP Rocky tras dar la bienvenida a su hija

La cantante Rihanna fue vista en su primera aparición pública desde el nacimiento de su tercer hijo junto a A$AP Rocky, marcando un esperado regreso a los reflectores durante la celebración del 37º cumpleaños del rapero en West Hollywood, California.

La cantante de ‘Umbrella’ lució un outfit impactante para la ocasión: una chaqueta bomber de cuero negro, pantalones negros con detalles de plumas en la parte inferior y tacones a juego. Complementó su look con unas gafas de sol y peinó su característica melena rizada con raya al medio, demostrando una vez más su influyente estilo.

Por su parte, A$AP Rocky optó por un estilo más clásico pero igualmente elegante, vistiendo una gabardina color canela, pantalones a juego y corbata, además de sus propias gafas de sol.

La pareja fue fotografiada charlando animadamente fuera del lugar antes de partir en un lujoso Rolls-Royce descapotable, donde Rihanna, de 37 años, saludó con una sonrisa a los fotógrafos desde el asiento trasero.

La llegada de Rocki Irish Mayers

El 24 de septiembre, Rihanna anunció mediante una publicación en Instagram el nacimiento de su primera hija y tercer hijo, Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre de 2025. La emotiva revelación incluyó una fotografía de la artista sosteniendo a la recién nacida, junto a un par de pequeños guantes de boxeo con cintas rosas.

La pequeña Rocki se une así a sus hermanos mayores, RZA Athelston, nacido en mayo de 2022, y Riot Rose, llegada en agosto de 2023, consolidando la “pequeña familia” que la pareja ha construido.

Aunque Rihanna y A$AP Rocky fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2020, su historia se remonta a 2012, cuando colaboraron en un remix del éxito de la cantante ‘Cockiness (Love It)’.

Recientemente, en una entrevista con la revista Elle, Rocky generó especulaciones sobre su estado civil al responder, de manera evasiva, cuando se le preguntó sobre posibles planes de matrimonio: “¿Cómo sabes que no soy ya esposo?”, sonrió, sin confirmar ni desmentir nada. Además, destacó que ambos priorizan su vida familiar por encima de todo: “Cuando llegas a casa, se trata de la familia. Se trata de tu relación. Se trata de tu hogar”.

Rihanna coincidió con esta visión en una entrevista con ‘E! News’ en octubre de 2024, expresando su amor por la vida doméstica: “La maternidad, la vida de esposa, la vida de esposa y simplemente estar en casa. Me encanta. Me encanta ser ama de casa. Estoy tratando de crear nuevas tradiciones para nuestra pequeña familia que construimos”.

