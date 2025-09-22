A$AP Rocky da pista sobre cuál podría ser el nombre de su tercer bebé con Rihanna

En medio de la emoción por la llegada de su tercer hijo, el rapero A$AP Rocky dejó entrever cuál podría ser el nombre del bebé que espera junto a la cantante Rihanna.

Durante una reciente conversación en el programa Late Night With Seth Meyers, A$AP Rocky sorprendió a los medios al sugerir que el nombre del próximo bebé podría seguir la tradición familiar de comenzar con la letra “R”, como los de sus otros hijos.

“Tus dos primeros hijos tienen nombres con ‘R’, obviamente tú y Rihanna tienen nombres con ‘R’. ¿Crees que es seguro que el tercero lleve un nombre con ‘R’?”, preguntó Seth Meyers.

“Por supuesto”, respondió el rapero a la pregunta del presentador.

Aunque no confirmó el nombre exacto, dejó claro que él y Rihanna están en sintonía para mantener esa línea en los nombres de su descendencia.

En una reciente entrevista con GQ, el rapero bromeó diciendo que su bebé se llamará Denzel, como su coprotagonista de Highest 2 Lowest, Denzel Washington.

“Denzel, pase lo que pase”, bromeó al ser cuestionado sobre cuál será el nombre de su hijo con Rihanna.

En mayo, Rihanna sorprendió al aparecer en la alfombra azul de la Met Gala con un traje gris y un corsé que abrazaba su curveado vientre que dejaba saber que estaba embarazada.

La cantante de “Umbrella” fue una las últimas celebridades en llegar a la gala y no conversó con los reporteros presentes en el evento.

No es la primera vez que Rihanna anuncia una noticia como esta en un gran evento. En 2023, la cantante anunció su segundo embarazo durante su presentación en el Super Bowl.

Rihanna y A$AP Rocky tienen dos hijos juntos: RZA y Riot. La pareja comenzó a salir a finales de 2019 tras colaborar en el remix de “Cockiness (Love It)”, en 2012.

