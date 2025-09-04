Giorgio Armani: El de Lady Gaga en los Grammy 2010 y otros diseños arriesgados del diseñador

El reconocido diseñador Giorgio Armani, quien marcó toda una época en el mundo de la moda, falleció este jueves 4 de septiembre dejando un hueco profundo en quienes crecieron y vistieron con sus diseños o en quienes se inspiraron en él para incursionar en el fascinante mundo de las pasarelas.

Si bien se caracterizó por la elegancia de sus diseños, en ocasiones sorprendió por ser disruptivo, lo que le valió estar en boca de todos, tal y como sucedió con los diseños que preparó para Lady Gaga hace 15 años y que fueron toda una revolución, pero ella no fue la única estrella que brilló de la mano de uno de los máximos iconos de la moda, sino varias más también lo hicieron.

A continuación te compartimos algunos de los diseños más arriesgados y provocativos que confeccionó Giorgio Armani.

Lady Gaga en los Grammy 2010

Lady Gaga lució este outfit futurista en los Grammy 2010 (AP Photo/Chris Pizzello) Credit: Chris Pizzello | AP

Este outfit futurista y cubierto de cristales Swarovski hizo brillar a Lady Gaga en los Grammy 2010. Muchos consideraron, en su momento, que este tipo de diseños no representaban la esencia del diseñador, quien hizo lucir a la intérprete como toda una “Barbie Galáctica”.

Lady Gaga en los Grammy 2018



Lady Gaga deslumbró con este outfit en los Grammy 2018 (Matt Sayles/Invision/AP). Credit: Matt Sayles/Invision | AP

La intérprete fue una de las musas más recurrentes de Giorgio Armani, pero no con cualquier tipo de diseño, sino con aquellos que pusieron en la mira la creatividad de la leyenda del mundo de la moda, tal y como sucedió en el 2018 durante su presentación en los Grammy celebrados en el Madison Square Garden.

En aquella ocasión se decantó por un vestido Armani Privé en plisse rosa que terminó en un catsuit transparente con encaje, el cual algunos consideraron como muy provocador e inesperado.

Cate Blanchett en los Óscar 2007

Cate Blanchett lució a Giorgio Armani en los Óscar 2007 (Kevork Djansezian/AP Photo) Credit: Kevork Djansezian | AP

Este vestido, que fue muy elogiado durante la gala de los Óscar 2007, llamó la atención por su malla plateada con cristales, pero también por ir en contra de los estándares minimalistas del gran Giorgio Armani, así como por su corte ceñido y brillantes que contrastaban con la estética sobria que tanto le caracterizó.

Jodie Foster en los Óscar 1989

Jodie Foster fue avanzada en sus tiempos con este outfit (AP Photo) Credit: AP

Este vestido azul satinado marcó una época por ser un avanzado en sus tiempos, pues en aquellos tiempos no se acostumbraban este tipo de indumentarias y por su corte inusual, el cual rompió con la moda de hombros grandes que tanto se usó en la década de los 80.

Rihanna en los Grammy 2017

Rihanna también lució diseños de Armani (Jordan Strauss/Invision/AP) Credit: Jordan Strauss/Invision | AP

La intérprete barbadense fue otra de las musas de Giorgio Armani, tal y como sucedió en los Grammy del 2017 cuando se dejó ver en la alfombra roja luciendo un top naranja adornado con diamantes de imitación y una voluminosa falda negra, las cuales se amoldaron a la perfección a su figura.

Sigue leyendo: