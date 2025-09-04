Donatella Versace se despide de Giorgio Armani: “El mundo perdió hoy a un gigante”

Hoy 4 de septiembre falleció el reconocido diseñador Giorgio Armani. A través de las redes sociales se compartió un comunicado de prensa en donde se expresa que el reconocido diseñador “falleció en paz”.

Muere Giorgio Armani, el legendario diseñador que revolucionó el mundo de la moda

“‘Il Signor Armani’, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. “Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros”, reza parte del comunicado.

Las reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar y muchos ya han compartido mensajes de admiración ante el legado del diseñador y los incansables logros del ser humano. Se destaca entre ellos el de la diseñadora Donatella Versace: “El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado por siempre”.

Su legado

Armani creó una marca, una empresa, que cuenta con cincuenta años de historia, como bien reza su comunicado de prensa.

Su concepción, según explican, surgió de la emoción y se trabajó con paciencia. “Giorgio Armani siempre hizo de la independencia, tanto de pensamiento como de acción, su sello distintivo. La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados impulsarán el Grupo con respeto y continuidad a estos valores”.

Exequias

Se informó que el servicio fúnebre se realizará del sábado 6 al domingo 7 de septiembre y permanecerá abierto de 9:00 a 18:00 h en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro.

De acuerdo con la voluntad expresa del Sr. Armani, el funeral se celebrará en privado.

