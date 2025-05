Muere a los 61 años Ed Gale el hombre detrás de Chucky

Este jueves, 29 de mayo, murió Ed Gale, reconocido por interpretar al icónico muñeco asesino “Chucky” en varias películas de la franquicia Child’s Play.

El actor falleció a los 61 años en un centro de cuidados paliativos en Los Ángeles, según confirmó su sobrina, Kayse Gale, a través de un emotivo mensaje en Facebook. El actor sufría acondroplasia, una condición genética y la forma más común de enanismo o baja estatura desproporcionada. Quienes la padecen tienen un torso de tamaño promedio pero extremidades más cortas.

Una carrera marcada por el cine de culto

Nacido el 23 de agosto de 1963 en Michigan, Gale inició su carrera en Hollywood en 1986 con su papel en ‘Howard the Duck’, una película de culto que, pese a las críticas negativas, lo llevó a consolidarse en la industria.

Sin embargo, su papel más famoso fue el de Chucky en El Muñeco Diabólico (1988) y su secuela, así como en La Novia de Chucky (1998).

A lo largo de su carrera, participó en más de 130 producciones, incluyendo cintas como Bill & Ted’s Bogus Journey, The Polar Express y Land of the Lost. Su última actuación fue en 2020, antes de retirarse.



En su despedida, Kayse Gale combinó el dolor con el humor negro, un estilo que su tío siempre apreció: “Con gran pesar y un ataúd sorprendentemente ligero (¿ven lo que hice?), anunciamos el repentino fallecimiento de nuestro tío, Ed Gale”, escribió.

También destacó su legado: “Iluminó la pantalla grande en películas clásicas de culto […] y nunca dejó de presumirlo”.

Las controversias de Ed Gale

En 2021, Gale fue arrestado por un presunto caso de mensajes inapropiados a un adoelscente, según reportó el New York Post. En ese reportaje, el medio de comunicación explicó que Gale admitió –ante una cámara- haber intentado obtener fotos y experiencia sexuales de niños.

De hecho, al momento de su muerte estaba bajo investigación.

