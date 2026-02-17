Rihanna sufrió un problema de vestuario en un desfile de moda de A$AP Rocky

Rihanna volvió a ser el centro de atención durante la Semana de la Moda de Nueva York, aunque esta vez por un motivo accidental. La cantante sufrió un percance con su vestuario mientras llegaba al desfile de su pareja, el rapero A$AP Rocky.

De acuerdo con Page Six, el incidente ocurrió el viernes por la noche a las afueras del Hall des Lumières, donde se presentaba la colección de otoño/invierno 2026 de AWGE, la agencia creativa de Rocky.

Rihanna lucía un imponente conjunto “all-black” compuesto por una chaqueta de cuero con detalles de piel sintética. Sin embargo, el diseño presentaba una abertura trasera extremadamente pronunciada que, al caminar, se abrió más de lo previsto, dejando al descubierto parte de su silueta trasera.

A pesar de la sorpresa inicial, la intérprete de “Umbrella” demostró por qué es una veterana de las alfombras rojas.

Con total naturalidad, Rihanna se percató del movimiento de la prenda y la ajustó rápidamente con su mano, continuando su camino hacia el interior del recinto sin perder la compostura ante los flashes de los paparazzi.

Una vez dentro, el pequeño traspié quedó en el olvido. La estrella de 37 años ocupó su lugar en la primera fila para apoyar el debut de la nueva colección de su pareja, a quien describió en declaraciones posteriores como un “genio creativo”.

La pareja, que comparte tres hijos, se mostró tan unida como siempre, reafirmando que ni siquiera un fallo de vestuario puede opacar el brillo de la cantante en una noche tan importante para su familia.

El momento se volvió viral en redes sociales en cuestión de minutos, donde sus seguidores elogiaron su elegancia y la confianza con la que manejó la situación.

