Mujer que disparó a casa de Rihanna es acusada de intento de asesinato

Las autoridades de Los Ángeles identificaron y arrestaron a Ivanna Ortiz, de 35 años, como la presunta responsable de un ataque armado contra la residencia de la estrella del pop Rihanna en el exclusivo barrio de Beverly Hills. El incidente, ocurrido el pasado domingo 8 de marzo conmocionó a la comunidad y resultó en cargos penales contra la sospechosa.

De acuerdo con People, que tuvo acceso al informe oficial, Ortiz disparó aproximadamente diez veces desde un vehículo Tesla blanco hacia la mansión de Rihanna, valuada en 14 millones de dólares.

El ataque se realizó con un rifle de asalto tipo AR-15, impactando directamente contra la estructura de la vivienda, la reja de acceso y una casa rodante estacionada en el lugar. En el momento del tiroteo, Rihanna se encontraba dentro de la propiedad, aunque afortunadamente no se reportaron heridos.

La atacante disparó 10 veces a la mansión de Rihanna | Foto AP /Damian Dovarganes

La rápida intervención de la Policía de Los Ángeles (LAPD), alertada por llamadas al 911 cerca de las 1:15 pm, permitió desplegar un operativo que incluyó el seguimiento por aire mediante un helicóptero.

La persecución culminó media hora después en un centro comercial de Sherman Oaks, donde Ortiz fue detenida sin oponer resistencia. En el interior de su vehículo, los agentes hallaron el arma utilizada y siete casquillos de bala.

Consecuencias legales

Ivanna Ortiz enfrenta ahora cargos de intento de asesinato. Actualmente permanece bajo custodia en el Metropolitan Detention Center de Los Ángeles, con una fianza impuesta de 10,225 millones de dólares.

Aunque los motivos detrás del ataque aún no han sido esclarecidos, la premeditación aparente y el uso de armamento de alto calibre llevaron a las autoridades a tratar el caso con máxima severidad.

Por su parte, los representantes de Rihanna y su pareja, A$AP Rocky, no han emitido declaraciones oficiales tras el suceso que puso en riesgo la seguridad de la familia.

