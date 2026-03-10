Religiosa y exreina de belleza: ¿Qué se sabe de la mujer que disparó a la casa de Rihanna?

Lo que parecía una mañana tranquila en el exclusivo sector de Beverly Crest se transformó en una escena de terror cuando Ivanna Ortiz, una mujer de 35 años con un historial de contrastes inquietantes, abrió fuego contra la residencia de Rihanna.

El incidente, que ha conmocionado al mundo del espectáculo, pone bajo la lupa la identidad de una agresora cuya vida oscilaba entre la devoción religiosa y un historial de violencia.

Ortiz, identificada por la policía de Los Ángeles tras una persecución, enfrenta cargos de intento de asesinato. Según los reportes oficiales, la mujer llegó a la propiedad en un vehículo blanco y disparó entre siete y nueve proyectiles con un rifle estilo AR-15. Al menos cuatro impactos dieron en la vivienda donde, en ese momento, se encontraba Rihanna junto a su pareja, A$AP Rocky, y sus tres hijos. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Un perfil contradictorio

El perfil de Ivanna Ortiz resulta desconcertante. En sus redes sociales, se presentaba como una ferviente cristiana y creadora de contenido dedicado a la oración. Bajo el proyecto “Praying Woman’s Journal”, compartía lecturas bíblicas y mensajes espirituales. Además, su pasado incluye el brillo de los certámenes de belleza: en 2006, fue coronada como Miss Teen Illinois Latina Princess.

Sin embargo, detrás de esa fachada de “exreina de belleza y devota cristiana”, se escondía una conducta errática. Días antes del ataque, Ortiz publicó mensajes agresivos dirigidos a Rihanna, acusándola de hablar a sus espaldas.

Su historial judicial en Florida también revela detenciones previas por violencia doméstica y conducción temeraria, además de una amarga disputa legal por la custodia de sus hijos.

Actualmente, Ivanna Ortiz permanece bajo custodia con una fianza fijada en más de 10 millones de dólares.

Seguir leyendo:

· Rihanna sufrió un problema de vestuario en un desfile de moda de A$AP Rocky

· Rihanna insinúa “estar lista” para su cuarto bebé con A$AP Rocky

· Rihanna reaparece en público en el cumpleaños de A$AP Rocky tras dar la bienvenida a su hija