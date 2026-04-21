Rihanna posó junto a su hija en su primera portada de revista juntas

Rihanna volvió a paralizar el mundo del entretenimiento y la moda, pero esta vez no lo ha hecho sola. La superestrella de Barbados presentó oficialmente a su hija menor, Rocki Irish Mayers, en la portada de la edición Pop 2026 de la prestigiosa revista W Magazine.

El debut de la pequeña, de apenas siete meses, marca un hito al lucir piezas de alta costura diseñadas específicamente para ella.

En la sesión fotográfica, capturada con una estética sofisticada, madre e hija posan coordinadas con atuendos de Dior Haute Couture.

Rihanna destaca con un abrigo de la maison francesa y joyas de la Colección Cartier, mientras que Rocki se roba el protagonismo vistiendo un pañal de alta costura y un delicado tocado blanco.

Según Jonathan Anderson, director creativo de la firma, el diseño del pañal fue una petición directa de la cantante, quien participó activamente en el proceso creativo.

Rocki, nacida el 13 de septiembre de 2025, ya había tenido breves apariciones públicas en París, pero esta portada consolida su lugar como la nueva heredera del estilo Fenty. La publicación no solo celebra la estética, sino también la faceta personal de Rihanna.

Su pareja, el rapero A$AP Rocky, dedicó palabras de admiración en la entrevista central: “Esta mujer siempre ha sido magia. La maternidad la ha transformado, pero su energía sigue siendo inigualable”.

Con tres hijos en común —RZA, Riot y ahora Rocki—, la pareja ha demostrado que la familia es su prioridad. Rihanna, de 38 años, continúa equilibrando su imperio empresarial con la crianza, elevando la maternidad a una plataforma de expresión artística sin precedentes.

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