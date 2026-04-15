Rihanna recibirá el premio Edison Achievement 2026 por su impacto global

Pese a su pausa en la escena musical, la cantante Rihanna sigue cosechando éxitos gracias al impacto de su trayectoria y sus contribuciones a la cultura, la moda y los negocios. En esta ocasión, se dio a conocer que la intérprete de “Umbrella” será reconocida con el Edison Achievement Award 2026, un premio destinado a personalidades con contribuciones significativas a la sociedad.

La decisión la toma el Comité de Dirección de los Edison Awards, basándose en la biografía, el impacto y las prácticas visionarias del nominado; en esta ocasión, Rihanna consiguió este título gracias su legado como artista y su revolución empresarial con Fenty Beauty.

La noticia fue dada a conocer por el comité organizador de la premiación desde la plataforma Instagram: “A través de su trabajo pionero con Fenty Beauty y Savage X Fenty, ha redefinido la inclusión, la creatividad y la innovación en el mundo de la belleza y la moda”, se lee en el comunicado.

Además de hacerse acreedora a este honor por su éxito en el ámbito profesional, las causas sociales a las que ha dado voz también fueron un gran factor, pues se han visto beneficiadas gracias a diversas iniciativas.

“Su compromiso con el progreso global se refleja en la Fundación Clara Lionel, que impulsa una labor fundamental en materia de soluciones climáticas, emprendimiento femenino, artes y cultura, acceso a la salud y equidad, y las generaciones futuras”, destacó la institución.

Asimismo, se dio a conocer que al reconocer la labor de la intérprete, ha hecho historia: “Rihanna es reconocida como la primera mujer de color en recibir el Premio Edison a la Trayectoria”, revela la publicación. “¡Felicidades, Rihanna! Estás construyendo un legado de gran impacto que inspirará a las generaciones venideras”.

El evento donde Rihanna recibirá este honor tendrá este jueves 16 de abril en Fort Myers, Florida. Sin embargo, la famosa aceptará el honor vía online debido a compromisos laborales dentro de su apretada agenda.

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