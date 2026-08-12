Rihanna compartió un vistazo de sus vacaciones familiares en Barbados

La cantante y empresaria barbadense Rihanna cautivó a sus millones de seguidores al compartir imágenes inéditas y personales de sus vacaciones familiares en Barbados.

En esta ocasión, la artista de 38 años no solo disfrutó del entorno caribeño, sino que protagonizó un significativo viaje a sus raíces al llevar a sus tres hijos —RZA, Riot y la pequeña Rocki— a conocer la humilde residencia donde transcurrió su infancia en la zona suburbana de Westbury, en Saint Michael.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de éxitos como “Diamonds” y “Umbrella” publicó una serie de instantáneas en las que se le ve disfrutando en compañía de sus pequeños, fruto de su relación con el rapero estadounidense A$AP Rocky.

En las imágenes, la familia posa en las inmediaciones de su casa de la infancia y frente a la placa conmemorativa de la calle que hoy lleva oficialmente su nombre: Rihanna Drive, bautizada así en 2017 por el gobierno local en homenaje a su trayectoria e impacto cultural.

Junto a las fotos, la artista compartió una reflexión sobre lo surrealista que resulta volver al punto de partida, pero esta vez en su rol de madre. “Un minuto siento que sigo siendo esa niña de Westbury… al minuto siguiente estoy trayendo a mis propios hijos a ‘Rihanna Drive’. ¡Qué loca es la vida!”, expresó en la publicación.

La publicación superó rápidamente los tres millones de interacciones, desatando una oleada de reacciones positivas de seguidores que aplaudieron su humildad y el gesto de enseñar a sus hijos —RZA, de 4 años; Riot, de 3; y Rocki, de 1 año— las raíces de las que procede su historia.

Nombrada Heroína Nacional de Barbados en 2021, Robyn Rihanna Fenty ha mantenido intacto su vínculo con su isla natal.

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