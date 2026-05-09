Rihanna se hizo un tatuaje diseñado por sus hijos

Rihanna volvió a demostrar que su faceta más importante es la de ser madre. La cantante de “Umbrella” reveló que añadió una pieza única a su extensa colección de arte corporal, pero esta vez los diseñadores no fueron artistas de renombre, sino sus propios hijos.

El nuevo tatuaje, ubicado en la parte posterior de su pierna, debajo de la rodilla, es una réplica exacta de trazos y garabatos infantiles. Según reveló el célebre tatuador Keith “Bang Bang” McCurdy a través de sus redes sociales este viernes, la obra fue “diseñada por sus bebés”.

El proceso creativo quedó documentado en imágenes que muestran el dibujo original: una hoja de papel llena de trazos coloridos y decorada con calcomanías de “Paw Patrol”, evidenciando la espontaneidad de sus hijos.

Bang Bang, quien ha decorado la piel de la artista durante más de una década, compartió su orgullo por este proyecto. “Ha sido mi privilegio tatuarte, pero más importante, ha sido un honor ser tu amigo”, expresó el artista, quien ha trabajado en las piezas más icónicas de Rihanna en el cuello, manos y pecho.

Este gesto llega en un momento de plenitud familiar para la estrella de 38 años y su pareja, el rapero A$AP Rocky. La pareja, que recientemente cerró la alfombra roja de la Met Gala 2026 con estilos memorables, tiene tres hijos: a RZA, Riot y Rocki.

Con este nuevo diseño, Rihanna se une a la tendencia de celebridades que eligen grabarse recuerdos familiares imborrables, convirtiendo su piel en un lienzo que celebra el crecimiento y la creatividad de sus hijos.

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