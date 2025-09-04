Oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles ahora se encargan de cuidar a Kamala Harris

Un grupo de oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles fueron reasignados para encargarse de la seguridad de Kamala Harris, exvicepresidenta de la nación, esto después de que le fuera retirada la protección del Servicio Secreto.

La semana pasada, el presidente Donald Trump decidió revocarle la protección que le brindaba del Servicio Secreto a quien fuera su rival durante las elecciones pasadas.

Mediante una carta titulada “Memorándum para el secretario de Seguridad Nacional”, el republicano oficializó la suspensión del beneficio que gozaba la afroamericana de 60 años.

“Por la presente queda autorizado a suspender cualquier procedimiento relacionado con seguridad previamente autorizado por memorando ejecutivo, más allá de lo requerido por la ley, para la siguiente persona, con efecto a partir del 1 de septiembre de 2025: la exvicepresidenta Kamala D. Harris”, señala el documento.

Ante dicho inconveniente, con el objetivo de que la exfuncionaria que aspiraba convertirse en la primera mujer en asumir el control de la Casa Blanca no quedará expuesta, el estado de California presuntamente puso a su disposición a un grupo de agentes que laboran para el Departamento de Policía y cuya nueva tarea consiste en mantenerla vigilada durante las 24 horas.

La cadena de televisión Fox News dio a conocer la existencia de un informe donde se indica que 14 oficiales de élite de la División Metro del Departamento de Policía de Los Ángeles son responsables de que no le suceda nada Kamala Harris mientras recorre el país promoviendo la publicación de su libro donde detalla la experiencia de haber realizado la campaña presidencial más corta de la historia.

Kamala Harris declinó participar como candidata a gobernadora de California en espera de una mejor oportunidad política. (Crédito: Matt Rourke / AP)

El canal FOX 11, difundió una grabación donde se aprecia en la entrada de la casa de Harris a una camioneta todoterreno perteneciente al Departamento de Policía de Los Ángeles en cuyo interior al menos dos oficiales vestidos de civil montan guardia.

Presuntamente, a la expresidenta también se le ofreció la protección de la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Cabe señalar que la agenda de Kamala Harris muy pronto estará llena, pues además de promover su libro, deberá reunirse con varios donantes importantes del Partido Demócrata para atraer recursos destinados a los candidatos que participarán en las elecciones intermedias.

Todo esto en respuesta a que el Comité Nacional Demócrata (DNC) decidió cubrir más de $20 millones de dólares en deudas derivadas de su derrochadora campaña donde, si bien obtuvo más de $1,000 millones de dólares provenientes de la ciudadanía, gasto todavía más dinero en la compra de espacios publicitarios, renta de aviones y en la organización de varios eventos.

