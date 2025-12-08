CHP descubre armas en auto accidentado en Los Ángeles

Las autoridades se llevaron una sorpresa al descubrir armas de fuego en uno de los vehículos involucrados en un accidente automovilístico frontal que ocurrió la noche de este domingo en Santa Clarita, en el condado de Los Ángeles.

El percance, que dejó a una persona hospitalizada, se reportó aproximadamente a las 10:21 p.m. en la cuadra 35100 de San Francisquito Canyon Road, informó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Las llamadas al servicio de emergencia 911 dijeron que una persona estaba atrapada. Sin embargo, la CPH mencionó que el sujeto se había liberado por sus propios medios antes de que llegaran los oficiales en sus patrullas.

Debido al accidente frontal, una persona tuvo que ser trasladada a un hospital en condiciones de salud desconocida.

La Patrulla de Caminos de California confirmó el hallazgo de armas de fuego y equipo táctico que estaban en un contenedor metálico que estaba en el interior de uno de los vehículos involucrados en el choque frontal.

Según la cadena KTLA, un video mostró el aseguramiento de dos pistolas que estaban en el contenedor metálico, junto con cajas de municiones, que incluyen un estuche rígido con la inscripción “Municiones LAX” y una lata metálica verde con la inscripción “7.62”.

En la grabación también se observó a un agente de la CHP con un maletín largo para armas tipo rifle, junto con otros artículos, como fundas, equipo de protección y bolsas, una de las cuales tenía un parche de la bandera estadounidense con el emblema de una calavera.

Otra mochila, de color marrón, visible en el lugar, tenía un parche de la “NRA” y varias insignias tipo objetivo.

Las autoridades no han publicado información relacionada con el tipo de armas que se encontraron en el interior del vehículo accidentado, cómo estaban almacenadas o si se tiene la sospecha de que pudieran estar relacionadas con la causa del incidente.

Por el momento, no se han reportado arrestos y la causa del accidente se mantiene bajo investigación, dijo la Patrulla de Caminos de California.

