Votantes latinos culpan a aranceles y guerras de Trump por altos precios: demócratas lanzan campaña

Recientes encuestas entre votantes latinos revelan que culpan al presidente Donald Trump y su guerra contra Irán como uno de los factores de altos precios de gasolina y otros productos.

“Las políticas económicas republicanas son las principales responsables, ya que los aranceles y los nuevos conflictos en el extranjero están elevando el costo de los bienes de consumo, y están recortando los programas de salud y alimentación para otorgar exenciones fiscales a los multimillonarios”, señala un reporte de la Somos Votantes y GSG Political.

Advierte que el 64% de los votantes en estados clave para las elecciones en 2026, como Texas y Florida. El reporte detalla que en los distritos de tales entidades, 63% de los votantes en distritos opina lo mismo.

Ante tal escenario, el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC) lanza anuncios sobre el precio de la gasolina en español e inglés dirigidos a votantes en distritos de su plan “de rojo a azul”, que incluyen TX-15, FL-07, FL-15, FL-27, FL-28.

“Los republicanos le han dado la espalda a las familias latinas y han ignorado sistemáticamente sus demandas para detener el aumento de los costos”, afirmó José Monsivais, director de participación latina del DCCC. “Los votantes latinos saben que los republicanos tienen la culpa y los sacarán en noviembre”.

La estrategia se difunde en Facebook e Instagram y forma parte del programa “Nuestro Poder, Nuestro País”, enfocado a informar y movilizar a los votantes latinos en distritos clave de todo el país.

Entre las imágenes que se difunden están mensajes contra los republicanos Mónica de la Cruz (TX-15), Cory Millis (FL-07) y María Elvira Salazar (FL-27).

“Es mi culpa”, dice uno de los mensajes en español que hace referencia al incremento de la gasolina, el cual superó los $4 dólares por galón a nivel nacional, debido a la guerra con Irán.

El DCCC afirma que encuestas muestran que los republicanos enfrentan problemas de apoyo entre latino, con -23%, siendo el alza de precios el principal problema.

Este diario ha publicado encuestas propias que revelan la preocupación entre los votantes latinos por el costo de vida, la situación laboral y, en general, la situación económica en EE.UU., contrario a la promesa central del presidente Donald Trump de mejorar la economía del país.