Menos latinos que votaron por Trump apoyan su trabajo: inmigración y economía son asuntos preocupantes

La mayoría de los votantes latinos (70%) en Estados Unidos desaprueban el trabajo del presidente Donald Trump, además de que se redujo en 12 puntos porcentuales el apoyo de aquellos que votaron por el republicano.

“Los latinos se han vuelto más pesimistas desde las elecciones presidenciales de 2024”, indica un nuevo reporte del Pew Research Center. “La mayoría afirma que su situación en Estados Unidos ha empeorado [y] los latinos son cada vez más críticos con su desempeño laboral y con las políticas migratorias y económicas de su administración”.

En concreto, el 70% de los latinos desaprueba la forma en que Trump está desempeñando su labor; el 65% desaprueba el enfoque sobre la inmigración, mientras el 61% afirma que las políticas económicas de Trump han empeorado la situación económica en el país.

Sobre el total de los latinos que votaron por Trump ha bajado el porcentaje de aquellos que aprueba su trabajo de 93% a 81%, es decir, 12 puntos porcentuales.

El reporte del agrega: “casi todos los votantes latinos de Harris desaprueban al presidente”, según la encuesta.

Los latinos expresan pesimismo

Los hispanos o latinos expresan pesimismo sobre su situación en Estados Unidos.

“Aproximadamente dos tercios (68%) afirman que la situación de los hispanos en EE.UU. hoy es peor que hace un año, mientras que el 9% afirma que es mejor y el 22% que es prácticamente igual”, indica la encuesta. “Esta es la primera vez que la mayoría de los hispanos afirma que su situación ha empeorado en casi dos décadas de encuestas hispanas del Pew Research Center”.

En 2016, el Pew hizo la misma pregunta entre latinos y el 26% consideró que la situación había empeorado para ellos, pero en 2019 el porcentaje aumentó al 39%.

“Al preguntarles sobre cómo las políticas del gobierno de Trump afectan a los hispanos en general, muchos más afirman que los perjudican en lugar de beneficiarlos (78% frente a 10%)”, se expone. “Estas opiniones son más críticas que en 2019, cuando el 69% afirmó que las políticas del primer gobierno de Trump eran perjudiciales para los hispanos”.

Hay una pregunta que aborda cómo se sienten los latinos en cuanto a la “pertenencia a Estados Unidos”, con base en cómo la presidencia de Trump moldea ese sentimiento: “más de la mitad (55%) dice que tienen serias preocupaciones sobre su lugar en el país, frente al 48% en 2019”.

Preocupaciones por inmigración

Ante el aumento de las operaciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de otras políticas migratorias del presidente Trump, el 52% de los latinos afirma estar “muy preocupado o algo preocupado por la posibilidad de que ellos, un familiar o un amigo cercano sean deportados”.

“Esto representa un aumento con respecto al 42% en marzo”, dice el Pew. “La mayoría de los adultos jóvenes, los votantes de [Kamala] Harris, los inmigrantes y los centroamericanos ahora expresan esta preocupación”.

El 59% afirma haber presenciado o escuchado sobre redadas o arrestos de ICE en su comunidad en los últimos seis meses, algo que ha impactado su rutina diaria.

“El 19% afirma haber cambiado recientemente sus actividades diarias porque cree que se les pedirá que comprueben su estatus legal en el país”, dice el reporte. “El 11% afirma que ahora lleva consigo un documento que acredite su ciudadanía estadounidense o estatus migratorio con más frecuencia de lo habitual”.

Los gastos sin posibilidad de ahorro

La encuesta revela que la mayoría de los hispanos sigue percibiendo su situación financiera de forma negativa.

“Casi dos tercios (63%) afirman que su situación financiera es regular o mala”, dice el reporte. “En contraste, el 37% afirma estar en una situación excelente o buena, una ligera mejora con respecto al año pasado, cuando el 30% otorgó esta calificación”.

Sobre cómo gastan sus dinero, el 35% de los latinos dicen que en comida o comestibles; 30% en atención médica y 30% agrega que en alquiler o hipoteca..

“Cabe destacar que aproximadamente la mitad de los latinos (48%) afirma haber tenido dificultades para cubrir al menos una de estas tres necesidades básicas”, se acota. “Y los latinos que trabajan a tiempo completo tienen la misma probabilidad que los latinos desempleados de decir que han tenido dificultades para cubrir los gastos de alimentación, atención médica y vivienda”.

El apoyo a Trump

El Pew destaca que en las elecciones de 2024, los votantes hispanos o latinos estaban entre los grupos con mayor inclinación hacia el entonces candidato presidencial desde 2016.

“Casi la mitad (48%) lo apoyó en 2024, frente al 36% en 2020 y el 28% en 2016”, se indica.

Esos datos son importantes porque los latinos son el segundo grupo racial o étnico más grande del país, ya que representan uno de cada cinco estadounidenses.

“También se encuentran entre los grupos demográficos de más rápido crecimiento en Estados Unidos, representando una proporción cada vez mayor de la población, el electorado y la fuerza laboral del país”, especifica el informe.