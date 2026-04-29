Suprema Corte anula distrito en Louisiana y pone en riesgo voto latino

La Suprema Corte emitió un fallo que podría redefinir el mapa político. De acuerdo con información de Associated Press, el máximo tribunal anuló el segundo distrito congresional de mayoría afroamericana en Louisiana, una decisión que también enciende alertas sobre el futuro del voto latino.

La mayoría conservadora concluyó que el diseño del distrito dependía excesivamente del criterio racial. El juez Samuel Alito fue contundente al señalar que “Ese mapa constituye una manipulación electoral inconstitucional”, en referencia a la forma irregular del distrito, que conectaba comunidades distantes en el estado.

El fallo tiene implicaciones más amplias

Esta decisión podría debilitar la Ley de derecho de voto de 1965, particularmente su Sección 2, una herramienta clave para combatir la discriminación electoral. Esta disposición ha sido fundamental para proteger a comunidades afroamericanas y latinas frente a mapas electorales diseñados para diluir su influencia política.



Desde la disidencia, la jueza Elena Kagan advirtió sobre el alcance de la decisión. “Las consecuencias probablemente serán amplias y graves. La decisión de hoy deja la Sección 2 prácticamente sin efecto”, escribió.

Un impacto más allá de Louisiana

Estados gobernados por republicanos tendrían ahora mayor margen para redibujar distritos que históricamente han favorecido a votantes de minorías, incluidos latinos. Esto podría alterar el equilibrio de poder en el Congreso, especialmente en un contexto electoral competitivo rumbo a las elecciones intermedias de 2026.

Actualmente, cerca de 70 distritos congresionales están protegidos por la Sección 2, según estimaciones de expertos en derecho electoral. La incertidumbre radica en cuántos de ellos podrían verse afectados tras este fallo.



El caso también refleja un cambio de rumbo en la propia Corte, que hace menos de tres años respaldó la creación de distritos similares en estados como Alabama. Este giro genera preocupación entre organizaciones civiles que ven en la decisión un retroceso en décadas de avances en derechos electorales.



En un país donde el voto latino sigue creciendo en peso político, este fallo podría tener efectos duraderos y más allá de Louisiana, la batalla por los mapas electorales vuelve al centro del debate nacional.

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