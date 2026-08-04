Hispano arrestado por agresión a mujer en Los Ángeles

Un hispano de 27 años fue arrestado como sospechoso de agredir sexualmente a una mujer que acababa de salir de un gimnasio en el área de North Hollywood.

Rodrigo Melgar fue detenido la mañana de este lunes como presunto responsable del ataque que ocurrió el mes pasado en Valley Village, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

LAPD News: Suspect Arrested in Violent North Hollywood Sexual Assault Investigation pic.twitter.com/5ReEQkn1Pl — LAPD PIO (@LAPDPIO) August 4, 2026

De acuerdo con las autoridades, Melgar cometió la agresión sexual contra una mujer tras supuestamente seguirla hasta su casa después de que la víctima salió de un gimnasio aproximadamente a las 8:30 p.m. del 19 de julio.

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El LAPD dijo que el agresor se acercó por detrás a la víctima para cometer la agresión sexual. Según los investigadores, el ataque fue interrumpido por transeúntes, lo que provocó que el agresor escapara del lugar antes de que se agravara la situación.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, las pistas que fueron proporcionadas por testigos, así como la cobertura mediática, permitieron a los detectives identificar el 31 de julio a Rodrigo Melgar como el presunto responsable de la agresión sexual en North Hollywood.

Los investigadores creen que podría haber más víctimas o testigos que todavía no se han presentado ante las autoridades para denunciar los delitos o testimonios relacionados con este caso.

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De acuerdo con los detectives, Melgar suele utilizar el transporte público, incluidas las rutas de autobuses locales, como su principal medio de traslado.

La sospecha de los detectives del LAPD es que el hombre hispano tenía como objetivo a mujeres para agredirlas en el momento en que salían de gimnasios en el área de North Hollywood.

Residentes se mostraron preocupados por el ataque que sufrió la mujer la noche del 19 de julio.

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“Sinceramente, me asusté un poco porque vivo cerca de la zona, sobre todo porque oí que había ocurrido cerca del gimnasio, así que me pregunté si sería el gimnasio al que voy. Pero sí, es una situación aterradora”, declaró Jessica Orozco, residente de la zona, en una entrevista con la cadena ABC.

Otras mujeres que residen en North Hollywood mencionaron que cambiarán sus actividades relacionadas con visitas a gimnasios después de que ocurrió el ataque.

“Me da mucho miedo. Vengo sola, así que no sé; supongo que tendré que empezar a traer a mi novio o a alguien más conmigo“, aseguró Mel Vásquez, quien también reside en North Hollywood.

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Las autoridades solicitaron que si alguna persona tiene información sobre el caso, se comunique con la Unidad de Detectives de Delitos Sexuales del LAPD en North Hollywood al 818-754-8458.

Para presentar una denuncia de forma anónima, pueden llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por internet, en su sitio web, en este enlace.

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