Yailin La Más Viral compartió la travesura con la que la sorprendió su hija

Yailin La Más Viral volvió a ser el centro de atención en las redes sociales, pero esta vez no por sus éxitos musicales o sus recientes procedimientos estéticos, sino por su faceta como madre.

En las últimas horas, la intérprete de “Chivirika” se volvió tendencia tras compartir en sus redes sociales la travesura con la que su hija, Cattleya, la dejó sin palabras.

A través de sus historias de Instagram, Yailin documentó el instante en que descubrió que la pequeña, de apenas tres años, había encontrado unas tijeras y, en un arranque de creatividad, decidió cortarse el cabello ella misma.

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a la cantante entre el asombro y la risa cuestionando a la pequeña por su ocurrencia.“¡No puedo parar de reír! Esta niña es toda una locura”, expresó la cantante dominicana.

comparte el momento en que #cattleya cometió la travesura de cortarse el cabello, en el video lleno de ternura se ve a la pequeña triste mientras le explica cómo sucedió a su mamá.

En el clip se observa el resultado del “trasquilón”, un pequeño mechón de cabello que Cattleya logró desprender antes de ser descubierta.

Aunque la situación generó comentarios de advertencia por parte de algunos usuarios sobre el peligro de dejar objetos punzantes al alcance de los niños, la mayoría de los fanáticos celebraron la naturalidad con la que Yailin maneja los retos de la maternidad.

Este episodio de complicidad familiar ocurre en medio de una semana mediática para la artista, quien recientemente viajó a Colombia para someterse a una innovadora cirugía de “cintura cero”. Pese a su proceso de recuperación, la cantante ha demostrado que su prioridad absoluta sigue siendo el bienestar y la alegría de su hija, fruto de su pasada relación con el rapero Anuel AA.

