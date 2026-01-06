Yailin La Más Viral entregará juguetes a niños por el Día de Reyes

La exponente urbana dominicana Yailin “La Más Viral” reafirmó su compromiso social al anunciar que este martes 6 de enero llevará a cabo su tradicional entrega de juguetes para niños de escasos recursos, con motivo de la celebración del Día de los Santos Reyes.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Jaime” compartió con sus seguidores la alegría de organizar este evento solidario. En esta ocasión, la actividad tendrá un significado especial, ya que se desarrollará en la iglesia cristiana que la propia artista mandó a construir en la avenida Venezuela en Santo Domingo, República Dominicana.

“Con mucha alegría quiero anunciar que el próximo 6 de enero estaré dando Reyes en la iglesia que construí para Dios, especialmente para los niños necesitados”, expresó la cantante en sus historias de Instagram.

Yailin subrayó que el objetivo principal es llevar “sonrisas llenas de amor y esperanza” a los más pequeños de la comunidad.

Como ha sido costumbre en años anteriores, se espera que la artista esté acompañada por su hija, Cattleya, fruto de su pasada relación con el cantante puertorriqueño Anuel AA.

Esta tradición busca inculcar en la pequeña el valor de la generosidad desde temprana edad. Cabe recordar que, en enero de 2025, la artista también realizó un operativo similar en el populoso sector de Los Mina, donde cientos de niños fueron beneficiados.

Con este gesto, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la artista, busca iniciar el año 2026 enfocada en la fe y la labor social, utilizando el espacio religioso que edificó como centro de apoyo para las familias dominicanas más vulnerables.

