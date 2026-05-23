Yailin La Más Viral tiene nuevo novio: ¿Quién es?

Luego de meses de intensos rumores sobre su vida sentimental, la exponente urbana Yailin La Más Viral confirmó que se encuentra nuevamente enamorada.

La controversial artista dominicana reveló la identidad de su nueva pareja sentimental durante su participación en el reality show “Planeta Alofoke”, poniendo fin a las especulaciones de las redes sociales.

El hombre que conquistó el corazón de la intérprete es Yoanki, un joven peluquero de 25 años. Según las propias declaraciones de la cantante, el estilista posee unos ojos que “hipnotizan” y ya se ha integrado de forma muy cercana a su entorno familiar, a tal punto que su pequeña hija, Cattleya, lo llama cariñosamente “tío”.

A pesar de que Yailin confesó al día siguiente estar arrepentida de haber hecho pública su intimidad en el programa, la pareja ya no se esconde. Ambos fueron captados juntos disfrutando en un centro nocturno de la capital.

Durante el reality, la intérprete de “Narcisista” admitió lo enamorada que está: “Ese hombre me tiene mala”, aseguró, detallando además que ya le exigió cambiar su número de teléfono para iniciar una “vida nueva”.

Este noviazgo representa la primera relación sentimental formal y pública que asume la dominicana tras su ruptura, en agosto de 2024, con el rapero estadounidense Tekashi 69.

Previamente, Yailin estuvo casada con el puertorriqueño Anuel AA, padre de su única hija. Aunque en los últimos meses se le vinculó sentimentalmente con figuras del entretenimiento como DJ Adoni, el influencer Sr. Jiménez y el rapero JC Reyes, ninguno de esos idilios llegó a confirmarse de manera oficial, marcando el inicio de esta nueva etapa junto al joven peluquero.

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