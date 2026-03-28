Yailin La Más Viral tras su arresto: “Este proceso me marcó”

Tras permanecer tres días detenida en República Dominicana, la cantante Yailin La Más Viral fue liberada la tarde del viernes y ofreció sus primeras declaraciones a los medios y a sus seguidores.

Visiblemente afectada pero serena, la artista expresó su gratitud por el apoyo recibido durante este proceso legal.

“Primero que nada, agradecida con Dios, con mis abogados y con todo ese público que no me dejó sola”, manifestó la cantante a su salida del Palacio de Justicia de Santo Domingo, de acuerdo con el diario dominicano El Listin.

Yailin también aprovechó para agradecer a los medios de comunicación por dar cobertura a su versión de los hechos.

“Este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó. Hoy camino más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de gratitud. Porque incluso en medio de la tormenta, encontré amor, apoyo y razones para seguir. Gracias por ser parte de mi historia… esto apenas comienza”, agregó.

La liberación de la intérprete de “Bing Bong” se produjo luego de que una jueza de la Oficina de Atención Permanente le impusiera una fianza de 500,000 pesos dominicanos (aproximadamente 8,400 dólares) mediante una compañía aseguradora.

Además, la artista deberá cumplir con una presentación periódica ante las autoridades mientras continúa la investigación por el presunto porte ilegal de armas de fuego.

Esta semana, la cantante fue interceptada por agentes de la Policía Nacional en el sector Los Mina mientras se desplazaba en un vehículo de lujo. Según el expediente, en el automóvil se hallaron dos armas de fuego sin la documentación reglamentaria.

El equipo legal de la cantante, encabezado por el abogado Randy Joel Banks, insistió en que su clienta es “totalmente inocente”.

La defensa argumentó que las armas incautadas —una pistola Glock y una Zoraki— no pertenecen a la artista y que ella desconocía su presencia en el vehículo, señalando que las otras personas que la acompañaban en ese momento serían las responsables de dichos artefactos.

Pese a que el Ministerio Público solicitaba prisión preventiva, la defensa logró la libertad condicional, permitiendo que Yailin regrese a su hogar para reencontrarse con su hija, Cattleya.

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