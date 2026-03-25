Yailin La Más Viral fue arrestada por posesión de armas de fuego

La controversial exponente urbana dominicana Yailin La Más Viral fue arrestada el martes por la Policía Nacional de la República Dominicana tras ser sorprendida en posesión de armas de fuego sin la documentación reglamentaria.

De acuerdo con el diario dominicano El Listin, la detención se llevó a cabo aproximadamente a las 11:47 de la mañana durante un operativo preventivo en el sector de Los Mina, en Santo Domingo

Según el informe oficial de las autoridades, la artista transitaba por la calle Aris Azar a bordo de un lujoso vehículo Lamborghini color verde al momento de ser interceptada por los agentes.

Durante el registro del vehículo, los efectivos policiales hallaron dos armas de fuego. La primera fue identificada como una pistola marca Glock 19 de quinta generación, la cual estaba equipada con un selector de disparo, cargador y dos cápsulas.

Asimismo, se incautó una segunda pistola marca Zoraki, que contenía un cargador con cinco cápsulas adicionales.

Al momento del arresto, Yailin se encontraba acompañada por otras dos personas, cuyas identidades han sido reservadas por las autoridades mientras avanza la investigación.

La Policía Nacional subrayó que el caso se mantiene bajo una fase de instrucción para determinar la procedencia exacta del armamento y las posibles agravantes legales.

Tras el operativo, la intérprete de “Chivirika” fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público, donde se espera que en las próximas horas se le conozcan medidas de coerción.

Este nuevo incidente legal se suma al historial de polémicas que han rodeado a la artista y madre de la hija del rapero Anuel AA.

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