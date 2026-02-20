Qué le pasó a Yailin La Más Viral en ‘Premio Lo Nuestro’: sus errores ya son tendencia

La participación de Yailin La Más Viral en Premio Lo Nuestro 2026 terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gala, celebrada este jueves 19 de febrero. No fue por un número musical ni por un galardón propio, sino por una serie de fallas y gestos de nerviosismo durante el anuncio de una categoría clave de la noche.

La cantante dominicana, quien realmente se llama Jorgina Guillermo Díaz, subió al escenario junto a Gente de Zona, representado por Alexander Delgado y Randy Malcom, para presentar el premio a ‘La Mezcla Perfecta’. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó su turno de hablar.

Qué le pasó a Yailín La Más Viral en Premio Lo Nuestro 2026

Cuando tomó la palabra por primera vez, Yailin hizo una pausa prolongada y se llevó la mano al pecho, un gesto que muchos interpretaron como señal de ansiedad. Luego retomó el guion con la frase: “Es que nuestra música es como nosotros, que nunca tuvimos miedo de mezclarnos”.

Su voz temblorosa y la manera en que sostuvo una mano con la otra evidenciaron incomodidad. Instantes después, volvió a tocarse la garganta antes de continuar: “Estos son los nominados en la categoría ‘La Mezcla Perfecta”.

En redes sociales, usuarios comenzaron a preguntarse si se trataba de un ataque de nervios o de un problema técnico. Los 40 segundos que duró su intervención bastaron para convertir el momento en tendencia.

El instante más comentado ocurrió al revelar al ganador. En lugar de decir el nombre completo del artista premiado, expresó: “El ganador es para Marc Antho…” y se detuvo para revisar la tarjeta y confirmar el nombre correctamente.

El galardonado era Marc Anthony, quien permaneció en su asiento unos segundos sin saber si debía levantarse. La transmisión enfocó rápidamente al salsero, mientras el público reaccionaba con aplausos que terminaron guiándolo hacia el escenario.

Ya con el premio en la mano, el intérprete intentó aliviar la tensión con humor. “Estaba chismoseando y ni me di cuenta. Dios me los bendiga, estoy en shock, prefiero cantar que hablar, muchas gracias y qué viva la raza latina”, expresó el artista neoyorquino y de raíces puertorriqueñas.

Los errores que cometió Yailín durante su aparición continúan siendo comentadas, especialmente después de que la propia cantante publicara en sus historias de Instagram un video del ensayo previo junto a Gente de Zona, donde se le ve diciendo sus líneas sin tropiezos.

Bien sea por nervios o alguna falla técnica con las cámaras o el prompter, todo parece indicar que, de una u otra manera, Yalín La Más Viral sabe cómo… hacerse viral.

