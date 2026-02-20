Juanes acepta el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y habla sobre los riesgos de la inteligencia artificial

La 38.ª edición de los Premios Lo Nuestro, celebrada este jueves 19 de febrero en Miami, se caracterizó por ser un espectáculo completo. En esta entrega, los máximos ganadores de la noche fueron Bad Bunny, Carín León y Karol G y, además, durante la ceremonia, se entregaron cinco premios que rindieron tributo a la trayectoria de figuras icónicas de la música latina.

En una velada transmitida en vivo por Univision y conducida por Thalia, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, el escenario se convirtió en un viaje a través de generaciones de música, celebrando a aquellos cuya visión y contribuciones han trascendido fronteras.

El discurso de Juanes

El rockero colombiano Juanes fue el ganador del Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, un reconocimiento a una “carrera marcada por la autenticidad, la evolución constante y una profunda conexión con sus raíces”.

La celebración comenzó con un poderoso popurrí de sus grandes éxitos, donde el cantante, fiel a su estilo, apareció con una camiseta que rezaba “Se habla español”, un simbólico gesto que ya había utilizado en los Grammy Latinos de 2003.

El grupo Morat fue el encargado de entregar el galardón, confesando que Juanes ha sido una “inspiración y un apoyo” en sus carreras.

Al recibir el premio, el músico de 53 años rememoró el momento en que, a los nueve años, supo que la música era su camino.

“Me ha traído tanta alegría, así como lágrimas sinceras”, expresó con una amplia sonrisa. En un emotivo discurso, dedicó el premio a Colombia y a su familia, y lanzó una reflexiva petición al público: “Aprendamos a tocar un instrumento. Hay muchísima inteligencia artificial, pero tenemos inteligencia emocional y humana. ¡Mantengámonos alertas en eso!“.

Horas antes, Juanes había confirmado su ambicioso Juanes World Tour 2026, que incluirá más de 50 conciertos, además llegó a la alfombra magenta acompañado de su familia.

Arcángel recibe su premio

El reguetonero puertorriqueño Arcángel recibió el Premio Lo Nuestro Icono Urbano, reconociéndolo como una de las “figuras clave en la historia y evolución de la música urbana latina”.

La distinción llegó tras una espectacular presentación en la que Jhayco, J Balvin, Jay Wheeler, Mora, Sech y Eladio Carrión interpretaron un popurrí de sus éxitos.

Fue J Balvin quien, al entregarle el premio, lo definió como una “leyenda viviente”. “Tu estatura no mide tu grandeza. La grandeza se mide por el impacto que has tenido, y tu impacto ha tocado muchas vidas”, afirmó el colombiano.

Rodeado de amigos y colegas, Arcángel dedicó el galardón a sus seres queridos, con un emotivo mensaje para su madre fallecida, Carmen Rosa Santos. “Fuiste madre y padre para mí a la vez, y todo lo que tengo, todo lo que logro, te lo debo a ti, mi madre”, expresó el cantante.

La gala también fue testigo de otros momentos únicos como cuando la española Paloma San Basilio, galardonada con el Premio a la Excelencia por más de 50 años de carrera, ofreció una delicada actuación junto al pianista Arthur Hanlon y las jóvenes cantantes Sofía Reyes, Elena Rose y Yami Safdie.

Al recibir el premio, la artista reflexionó sobre el significado de “Lo Nuestro”: “Somos hispanos, somos gente que ama, que siente, que hace música, que une, que respeta, que tolera. Seguiremos siendo un referente, un faro, una luz y un color”.

Uno de los instantes más mágicos de la noche fue la entrega del Premio Visionario al productor y compositor Manolo Díaz. Sus viejos amigos Manuel Alejandro, Juanes y Carlos Vives subieron al escenario para sorprenderlo.

Por su parte, la icónica banda mexicana Los Bukis, liderada por Marco Antonio Solís, envió un mensaje pregrabado desde Los Ángeles para agradecer el Premio al Legado Musical.

“Gracias a la Bukimanía, a todos esos fans que nos han apoyado durante tantos años. Este premio fue inesperado; lo recibimos con el corazón lleno de gratitud“, expresó Solís en nombre del grupo.

La ceremonia, que también contó con actuaciones de Romeo Santos, Prince Royce, María Becerra y Cristian Castro, consolidó a Premio Lo Nuestro 2026 como una plataforma para honrar el legado de la música latina hacia el futuro.

