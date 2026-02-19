Premio Lo Nuestro 2026: Así se preparan Nadia Ferreira, Clarissa Molina y más famosos para la gala

A solo unas horas del arranque de la gala de Premio Lo Nuestro 2026, las conductoras de la edición número 38, Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía ya se encuentran ajustando los últimos detalles de su participación y dando una mirada inédita a sus fanáticos a través de redes sociales.

La primera en regalar un vistazo al detrás de escenas del show fue la presentadora de “El Gordo y la Flaca”, quien lució un atuendo cómodo y cargado de glamour, perfecto para los ensayos de la ceremonia.

“La energía que va a haber aquí va a ser incomparable”, aseguró ante las cámaras que la siguieron durante su recorrido por los pasillos del Kaseya Center en Miami, Florida, sitio donde decenas de artistas se reunirán para celebrar la excelencia de la música latina.

Jomari Goyso, Elena Rose y Melody fueron algunos de los artistas que aparecieron junto a Clarissa Molina durante la ronda de ensayos previa al gran show. Sin embargo, ella no fue la única que causó furor con su visita al recinto.

La uruguaya Nadia Ferreira llegó puntual y muy elegante a su llamado para repasar los momentos más importantes que conducirá durante la gala de Premio Lo Nuestro. El look elegido para la ocasión fue un conjunto de pantalón y blusa con cola que destacó por sus detalles de pedrería.

A pesar de los nervios y las horas de cansancio detrás de su preparación, la finalista de Miss Universe 2021 se mostró emocionada ante la oportunidad de formar parte de la mayor fiesta de música latina.

“Día intenso, lleno de ensayos y emoción. Llega la noche especial… y tengo el honor de ser su host 🤍✨ Qué privilegio vivir esto“, contó la esposa de Marc Anthony en la descripción de un post en Instagram que incluyó algunas fotografías de su día.

Mientras tanto, la intérprete de “Amor a la Mexicana” no se quedó atrás y en un breve video colocado desde sus redes sociales reveló su inusual medio de transporte dentro del Kaseya Center: una silla acolchada en color rosa a la que denominó en “Thalymóvil”.

“Un año más en Premio Lo Nuestro, la verdad estoy muy emocionada, contentísima y traigo canción nueva. Vienen sorpresas”, detalló en una cápsula especial junto a Wendy Guevara para las redes oficiales de la distinguida premiación.

La 38ª edición de Premio Lo Nuestro se celebrará la noche de este 19 de febrero y será transmitida a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión, y estará disponible en streaming por ViX en Estados Unidos y la mayoría de los países de Latinoamérica. Esta estará disponible a partir de las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT, desde el Kaseya Center en Miami, Florida.

