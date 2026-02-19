Kany García y Maluma se sumarán a la fiesta de Premio Lo Nuestro con una presentación en vivo

A solo unas horas de llevarse a cabo la nueva edición de Premio Lo Nuestro, se confirmó que Kany García y Maluma se unen a la fiesta de la música latina como parte de la lista de artistas que pondrán sazón a la velada con una presentación en vivo.

La artista puertorriqueña se subirá a la tarima para interpretar, por primera vez en televisión, su tema en colaboración con el colombiano: una salsa romántica que lleva por título “1+1”.

Además de su presentación sobre el escenario, Kany García acude a la ceremonia de Premio Lo Nuestro como una de las artistas nominadas de la noche. La boricua compite en las categorías “Artista pop femenina del año”, “Colaboración del año – Pop” por el tema “Huir” que lanzó junto a Lia Kali, así como “Canción Del Año – Pop/Balada” por “Tierra Mía”.

Junto a Kany García y Maluma, la ceremonia conducida por Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina contará con las presentaciones en vivo de Carín León, quien lidera las nominaciones junto a Bad Bunny y Rauw Alejandro, así como de los mexicanos Gloria Trevi, Cristian Castro, Matisse, Ha*Ash y María José, a la par de los colombianos Ryan Castro y Kapo.

De acuerdo con un comunicado de TelevisaUnivision, la ceremonia de este año será muy especial debido a que se celebrará el auge que vive la música latina a nivel mundial gracias a la “renovada y poderosa conexión con sus raíces, reflejada en los trabajos más recientes de artistas como Bad Bunny y Karol G, entre otros”.

Por primera ocasión, el evento presenta 44 categorías que buscan reconocer a los artistas, canciones y álbumes que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros. Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro se posicionan entre los artistas más nominados, con 10 menciones cada uno en múltiples ternas, incluidas “Canción del Año” y “Álbum del Año”.

La 38ª edición de Premio Lo Nuestro se celebrará la noche de este 19 de febrero y será transmitida a través de la señal de Univision, UNIMÁS y Galavisión, y estará disponible en streaming por ViX en Estados Unidos y la mayoría de los países de Latinoamérica. Esta estará disponible a partir de las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT, desde el Kaseya Center en Miami, Florida.

