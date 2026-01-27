De Gloria Trevi a Carín León: Estos son los artistas que se presentarán en la gala del Premio Lo Nuestro

La expectativa crece para la 38ª edición de Premio Lo Nuestro, que se celebrará el 19 de febrero. La gala no solo premiará la excelencia musical, sino que contará con un despliegue de presentaciones en vivo que prometen marcar hitos en la historia de la música latina.

Los organizadores de los premios, que tendrán a Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina como presentadoras, anunciaron los nombres del primer grupo de artistas que se presentarán en la ceremonia.

Entre los artistas más esperados de la velada destaca Carín León, quien lidera las nominaciones junto a Bad Bunny y Rauw Alejandro. El sonorense llevará su carisma al escenario, posiblemente interpretando algunos de sus éxitos que lo han consolidado como un referente de la música mexicana contemporánea.

Por su parte, la icónica Gloria Trevi también fue confirmada para una actuación especial. La artista mexicana presentará “Un Abrazo” de su álbum nominado El Vuelo.

El grupo de artistas confirmados para actuar en la gala del Premio Lo Nuestro lo completan los mexicanos Cristian Castro, Matisse, Ha*Ash y María José, así como los colombianos Ryan Castro y Kapo.

Este año encabezan las nominaciones los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el mexicano Carín León, con diez cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones.

Con la transmisión confirmada por Univision y la plataforma ViX, Premio Lo Nuestro 2026 se perfila como el evento cultural más importante del inicio de año, rindiendo homenaje a la identidad y la fuerza de la música en español.

