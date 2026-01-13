Dónde y cuándo ver la entrega de “Premio Lo Nuestro 2026”

Se han anunciado a los nominados para “Premio Lo Nuestro 2026“, en donde Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan la lista. Para esta edición, la entrega de estos galardones se realizará para el lema de “Honrando lo que somos”.

Sobre su transmisión, sabemos que el público podrá seguir la ceremonia en vivo por Univision, UNIMÁS y Galavisión, y estará disponible en streaming por ViX en Estados Unidos y la mayoría de los países de Latinoamérica. Esta se llevará a cabo el jueves 19 de febrero a las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT, desde el Kaseya Center en Miami, Florida.

Carin León es uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana. / Foto de Carlos Ruíz. / Univision. Crédito: Carlos Ruíz/Univisión | Cortesía

La celebración de este año

Mediante un comunicado de prensa, TelevisaUnivision confirma que este año se celebrará el gran momento que vive la música latina, “marcado por una renovada y poderosa conexión con sus raíces, reflejada en los trabajos más recientes de artistas como Bad Bunny y Karol G, entre otros”.

La entrega de premios, además, le rendirá “homenaje al orgullo de nuestros orígenes y a la fuerza cultural que une generaciones”.

En este 2026, “Premio Lo Nuestro” tendrá 44 categorías. De momento sabemos que Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro se posicionan entre los artistas más nominados, con 10 nominaciones cada uno en múltiples categorías, incluidas las principales categorías generales como el prestigioso Premio Lo Nuestro Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

Muy de cerca les siguen Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones cada uno, sumándose a Bad Bunny, Carín León, Maluma, Marc Anthony, Rau.

