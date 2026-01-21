Thalía conducirá Premio lo Nuestro 2026 junto a Nadia Ferreira y Clarissa Molina 

El próximo jueves 19 de febrero el Kaseya Center de Miami, en Florida, se vestirá de gala con una entrega más de Premio Lo Nuestro, la cual reconocerá a los mejores exponentes de la música hispana.

La entrega de premios, que podrá ser seguida a las 7P/6C por Univision, UniMás, Galavisión y ViX, será conducida por la mexicana Thalía, la dominicana Clarissa Molina y la paraguaya Nadia Ferreira, tal y como lo confirmó TelevisaUnivision este miércoles 21 de enero.

“Thalía estará acompañada por la modelo internacional, empresaria y filántropa Nadia Ferreira, y por la personalidad de televisión, modelo y actriz ganadora del Emmy Clarissa Molina, quienes en conjunto aportarán su experiencia, influencia y poder estelar a la edición de este año”, compartió Univision por medio de un comunicado.

Las tres son unas viejas conocidas de Premio Lo Nuestro

La de este año será la cuarta ocasión en que Thalía encabezará la entrega de premios y la segunda de forma consecutiva, mientras que Clarissa Molina también repetirá, pues en el 2024 formó parte del equipo de presentadores principales, por lo que ambas saben muy bien el gran reto que tienen ante ellas.

“Premio Lo Nuestro ha sido parte de mi historia por muchos años y volver a este escenario como host es algo que me llena de ilusión. Es una celebración de nuestra música, de nuestras raíces y del talento latino que sigue brillando a nivel global”, dijo Thalia, quien no solo promete dar mucho de qué hablar con su rol de presentadora, sino que también por las dos nominaciones que tiene en las categorías: Mejor Colaboración Femenina y Colaboración del Año – Música Mexicana.

Si bien Nadia Ferreira nunca ha encabezado la gala principal de Premio Lo Nuestro, contrario a lo sucedido con sus compañeras, la pareja de Marc Anthony no es para nada una novata y es que en el pasado ya formó parte del equipo de presentadores de ‘Noche de Estrellas’, el programa previo a la entrega.

“Estoy muy emocionada de regresar a Premio Lo Nuestro. Conducir ‘Noche de Estrellas’ el año pasado fue un momento muy especial para mí y significa muchísimo volver esta vez como conductora oficial del show principal. Será una noche increíble para celebrar nuestra música y nuestra cultura, y no puedo esperar a ser parte de ello”, confesó la bella modelo guaraní.

Hasta el momento TelevisaUnivision no ha ahondado en detalles sobre los artistas que asistirán o las presentaciones especiales con las que contará, pero no sería de extrañar que esa información salga muy pronto a la luz.

¿Quiénes son los grandes favoritos para robarse la noche?

Premio Lo Nuestro 2026 premiará a un total de 44 categorías, una cifra nunca antes vista, siendo Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro los grandes favoritos, al contar con 10 nominaciones cada uno.

Detrás de ellos figuran Karol G y Fuerza Regida, quienes cuentan con ocho nominaciones cada uno.

