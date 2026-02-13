¡Romeo Santos y Prince Royce actuarán juntos en Premio Lo Nuestro 2026!

La alfombra roja ya se está desplegando para una de las noches más esperadas de la música latina. TelevisaUnivision reveló una nueva oleada de artistas de primer nivel que se presentarán en la próxima edición de Premio Lo Nuestro, prometiendo un espectáculo inolvidable desde Miami.

La nueva lista de actuaciones confirmadas, anunciada este jueves, está encabezada por dos de los máximos exponentes de la bachata moderna. Romeo Santos y Prince Royce compartirán escenario para interpretar un medley especial de su aclamado álbum colaborativo ‘Better Late Than Never’, un momento que sin duda será uno de los más esperados de la velada.

La gala también será el escenario de estrenos y colaboraciones únicas. Los colombianos Silvestre Dangond y Sebastián Yatra harán el debut televisivo de su éxito ‘Una vaina bien’.

Además, las actuaciones prometen ser inolvidables de la mano de estrellas como el pionero de la fusión latina Arthur Hanlon, el exponente urbano puertorriqueño Lunay y el cantante panameño Sech, quienes se suman al ya impresionante cartel de artistas.

Este nuevo grupo de intérpretes se une a un line-up estelar previamente anunciado, que incluye a figuras de la talla de J Balvin, Maluma, Thalía, Gloria Trevi, Carín León, Carlos Vives, Marc Anthony, Cristian Castro, Ha*Ash, Kany García, Mau y Ricky, y Tokischa, entre muchos otros que prometen hacer de esta entrega una fiesta sin igual.

Reconocimientos especiales

Además de las presentaciones musicales, Premio Lo Nuestro 2026 será una noche de grandes homenajes. Figuras icónicas de la música serán reconocidas con premios especiales por sus contribuciones a la cultura latina:

Arcángel recibirá el galardón Premio Lo Nuestro Ícono Urbano

recibirá el galardón Premio Lo Nuestro Ícono Urbano El cantautor colombiano Juanes será honrado con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria

La legendaria agrupación mexicana Los Bukis obtendrá el Premio Lo Nuestro Legado Musical

La reconocida cantante española Paloma San Basilio será distinguida con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia

Cómo ver la gala

La competencia este año está más reñida que nunca. Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro parten como los máximos nominados de la noche, cada uno con 10 menciones.

Les siguen de cerca Beéle, Fuerza Regida y Karol G con ocho nominaciones, mientras que Xavi suma siete. Con seis candidaturas cada uno aparecen Alejandro Fernández, Elena Rose, J Balvin, Maluma, Morat y Shakira.

La gran ceremonia, que será co-presentada por la propia Thalía junto a Clarissa Molina y Nadia Ferreira, se llevará a cabo el jueves 19 de febrero en vivo desde Miami.

La transmisión comenzará a las 7:00 p.m. (hora del Este) a través de las pantallas de Univision, UNIMÁS y Galavisión. Además, los fanáticos de Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina podrán disfrutar del evento en vivo a través de la plataforma de streaming VIX.

