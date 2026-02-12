Alofoke es confirmado como experto en livestream para ‘Premio Lo Nuestro’

Mediante un comunicado de prensa, TelevisaUnivision confirmó hoy que Santiago Matías “Alofoke” será su “Insider del Backstage Livestream“ en “Premios Lo Nuestro“. El reconocido comunicador y creador de contenido de origen dominicano se suma a la experiencia digital previamente anunciada, conducida por Jomari Goyso, Marko, Monse Medina y Wendy Guevara junto a Karla Díaz, también como “insider”.

Karla Díaz es la conductora del exitoso programa de YouTube “Pincky Promise”. / Foto Cortesía de TelevisaUnivision.

Se espera que, con la incorporación de Alofoke a la entrega de premio, tanto él como su equipo de “Alofoke Radio Show” sepan adueñarse del control del “Backstage Livestream”. Se pretende que con ellos el paso de las celebridades por la alfombra magenta sea movido, divertido y que les presente al público momentos únicos que mantengan a los espectadores contenidos con el programa.

Dentro de esta cobertura, Alofoque también contará con la colaboración de Gabi Desangles, Pollito Tropical, Marko y Dotol Nastra.

Telemundo tendrá competencia el 19 de febrero

Recordemos que la entrega de “Premio Lo Nuestro” se transmitirá el jueves 19 de febrero a las 7 p.m. hora del Este y 6 p.m. hora del Centro. Su emisión se podrá ver a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión, pero además estará también disponible vía streaming en ViX en la mayoría de los países de Latinoamérica.

“La Casa de los Famosos” 6 abrirá sus puertas el 17 de febrero. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Tomando esto como contexto, sabemos que el evento pretende darle la pelea a Telemundo, porque para este día “La Casa de los Famosos 6” ya llevará dos días al aire y tanto la alfombra roja como la ceremonia en sí peleará con la segunda gala del reality conducida por Jimena Gállego y Javier Poza.

¿A qué hora el público podrá disfrutar de la participación de Alofoke? “El Backstage Livestream” de Premio Lo Nuestro dará inicio a partir de las 5:30 p.m. hora del ET a través de las plataformas sociales de TelevisaUnivision, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X y Univision.com.

Sigue leyendo más de “Premio Lo Nuestro” aquí:

· De Gloria Trevi a Carín León: Estos son los artistas que se presentarán en la gala del Premio Lo Nuestro

· Thalía conducirá Premio lo Nuestro 2026 junto a Nadia Ferreira y Clarissa Molina

· Dónde y cuándo ver la entrega de “Premio Lo Nuestro 2026”